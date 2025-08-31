Patrika LogoSwitch to English

अपडेटेड टाइम टेबल जारी, इन राज्यों के लिए सीधी उड़ान, नई फ्लाइट भी शुरू

Bhopal Flight: भोपाल के राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रबंधन ने सितंबर 2025 का अपडेटेड टाइम टेबल जारी कर दिया है। एयर इंडिया एवं इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों के जरिए यात्रियों को सितंबर महीने से हैदराबाद एवं रायपुर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा मिलने लगेगी।

भोपाल

Aug 31, 2025

Bhopal News Raja Bhoj International Airport winter schedule flight
Raja Bhoj International Airport winter schedule flight (फोटो सोर्स : एआई जेनरेटेड)

Bhopal Flight:भोपाल के राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट(Raja Bhoj Airport) प्रबंधन ने सितंबर 2025 का अपडेटेड टाइम टेबल जारी कर दिया है। एयर इंडिया एवं इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों के जरिए यात्रियों को सितंबर महीने से हैदराबाद एवं रायपुर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा मिलने लगेगी। हैदराबाद के लिए अभी एक उड़ान संचालित की जा रही थी जिसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया गया है। इसी प्रकार अभी भी दिल्ली एवं मुंबई के लिए सर्वाधिक उड़ान संख्या भोपाल से संचालित की जा रही है।

डायरेक्ट कनेक्टिविटी

एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने बताया कि भोपाल शहर से देश के अन्य शहरों की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इंडिगो एवं एयर इंडिया लगातार डायरेक्टर जनरला सिविल एविएशन से चर्चा कर रही है। विंटर शेड्यूल के प्रभावी होने तक कुछ अन्य शहरों को भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी।

ऐसा रहेगा सितंबर से शेड्यूल

  • एयर इंडिया (दिल्ली सुबह): नया समय आगमन 07:35 बजे, प्रस्थान 08:05 बजे से, प्रभावी 16 सितम्बर 2025।
  • इंडिगो (दिल्ली-शाम): नई अतिरिक्त उड़ान आगमन 16:20 बजे, प्रस्थान 16:50 बजे से, प्रभावी 16 सितम्बर
  • 20251 इंडिगो (बेंगलुरु): पूर्व में प्रतिदिन एक उड़ान तथा सप्ताह में चार उड़ानें संचालित हो रही थीं, अब 15 सितम्बर 2025 से प्रतिदिन दो उड़ानें संचालित होंगी।
  • इंडिगो (रायपुर): सप्ताह में तीन उड़ानों से बढ़ाकर प्रतिदिन सेवा, प्रभावी 20 सितम्बर।
  • 20251 अहमदाबादः एक अतिरिक्त सुबह की उड़ान, प्रभावी 21 सितम्बर 20251 हैदराबादः एक अतिरिक्त उड़ान, प्रभावी 22 अक्टूबर 20251

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / अपडेटेड टाइम टेबल जारी, इन राज्यों के लिए सीधी उड़ान, नई फ्लाइट भी शुरू

