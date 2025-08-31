अपडेटेड टाइम टेबल जारी, इन राज्यों के लिए सीधी उड़ान, नई फ्लाइट भी शुरू

Bhopal Flight:भोपाल के राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट(Raja Bhoj Airport) प्रबंधन ने सितंबर 2025 का अपडेटेड टाइम टेबल जारी कर दिया है। एयर इंडिया एवं इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों के जरिए यात्रियों को सितंबर महीने से हैदराबाद एवं रायपुर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा मिलने लगेगी। हैदराबाद के लिए अभी एक उड़ान संचालित की जा रही थी जिसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया गया है। इसी प्रकार अभी भी दिल्ली एवं मुंबई के लिए सर्वाधिक उड़ान संख्या भोपाल से संचालित की जा रही है।
एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने बताया कि भोपाल शहर से देश के अन्य शहरों की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इंडिगो एवं एयर इंडिया लगातार डायरेक्टर जनरला सिविल एविएशन से चर्चा कर रही है। विंटर शेड्यूल के प्रभावी होने तक कुछ अन्य शहरों को भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी।