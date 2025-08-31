अपडेटेड टाइम टेबल जारी, इन राज्यों के लिए सीधी उड़ान, नई फ्लाइट भी शुरू

Bhopal Flight:भोपाल के राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट(Raja Bhoj Airport) प्रबंधन ने सितंबर 2025 का अपडेटेड टाइम टेबल जारी कर दिया है। एयर इंडिया एवं इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों के जरिए यात्रियों को सितंबर महीने से हैदराबाद एवं रायपुर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा मिलने लगेगी। हैदराबाद के लिए अभी एक उड़ान संचालित की जा रही थी जिसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया गया है। इसी प्रकार अभी भी दिल्ली एवं मुंबई के लिए सर्वाधिक उड़ान संख्या भोपाल से संचालित की जा रही है।