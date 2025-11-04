किसानों को ज्यादा बिजली दी तो कटेगा वेतन, एमपी में कंपनी के आदेश पर मचा हड़कंप

Bijli- एमपी में जहां एक ओर सीएम मोहन यादव किसानों को पर्याप्त बिजली देने की बात कह रहे हैं वहीं बिजली कंपनी इसका उल्टा करने पर आमादा है। सीएम के निर्देशों की सरासर अव्हेलना करते हुए कंपनी ने किसानों को ज्यादा बिजली देने पर कर्मचारियों, अधिकारियों के वेतन काटने की चेतावनी दे दी है। मध्यप्रदेश मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इस संबंध में बाकायदा पत्र जारी किया है। बिजली कंपनी के इस आदेश से प्रदेशभर में हड़कंप मच गया है। जहां किसान चिंतित हो रहे हैं वहीं कंपनी अधिकारियों, कर्मचारियों की भी बेचैनी बढ़ गई है। इधर कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है।