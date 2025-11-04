Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

किसानों को ज्यादा बिजली दी तो कटेगा वेतन, एमपी में कंपनी के आदेश पर मचा हड़कंप

मध्यप्रदेश मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने किसानों को ज्यादा बिजली देनेवाले कर्मचारी, अधिकारियों को वेतन काटने की चेतावनी दी

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Nov 04, 2025

Upset over order to deduct salary for providing excess electricity to farmers in MP

कंपनी ने 10 घंटे से ज्यादा बिजली देनेपर वेतन काटने का आदेश दिया- Demo Photo

Bijli- एमपी में जहां एक ओर सीएम मोहन यादव किसानों को पर्याप्त बिजली देने की बात कह रहे हैं वहीं बिजली कंपनी इसका उल्टा करने पर आमादा है। सीएम के निर्देशों की सरासर अव्हेलना करते हुए कंपनी ने किसानों को ज्यादा बिजली देने पर कर्मचारियों, अधिकारियों के वेतन काटने की चेतावनी दे दी है। मध्यप्रदेश मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इस संबंध में बाकायदा पत्र जारी किया है। बिजली कंपनी के इस आदेश से प्रदेशभर में हड़कंप मच गया है। जहां किसान चिंतित हो रहे हैं वहीं कंपनी अधिकारियों, कर्मचारियों की भी बेचैनी बढ़ गई है। इधर कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने समाधान योजना के शुभारंभ अवसर पर किसानों को बिजली के लिए पूर्णत: आश्वस्त रहने का भरोसा दिलाया था। उन्होंने साफ कहा था कि किसानों को सिंचाई के लिए कम से कम 10 घंटे बिजली रोजाना मिलना चाहिए। बिजली कंपनी ने सीएम के फरमान की ही धज्जियां उड़ा दीं। कंपनी ने किसानों को ज्यादा बिजली देने पर वेतन काटने का आदेश जारी कर दिया।

मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के चीफ जनरल मैनेजर एके जैन ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि किसानों को एक दिन में 10 घंटे से ज्यादा बिजली देने पर ऑपरेटर से लेकर वरिष्ठ अधिकारी तक का वेतन कटेगा। भोपाल, ग्वालियर , सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, रायसेन, हरदा, विदिशा, अशोकनगर, गुना, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी और दतिया जिलों में यह आदेश भेजा गया है।

उपमहाप्रबंधक (DGM) या महाप्रबंधक (GM) का भी वेतन काट लिया जाएगा

आदेश के अनुसार कृषि फीडर पर ज्यादा बिजली देने पर संबंधित ऑपरेटर का एक दिन का वेतन काटा जाएगा। फीडर पर लगातार 2 दिन ऐसा होने पर संबंधित जूनियर इंजीनियर का एक दिन का वेतन काटा जाएगा और लगातार 5 दिन तक ज्यादा बिजली देने पर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर का वेतन भी काटा जाएगा। इतना ही नहीं, 7 दिन तक ज्यादा बिजली देने की स्थिति में उपमहाप्रबंधक (DGM) या महाप्रबंधक (GM) का भी वेतन काट लिया जाएगा।

आदेश में साफ किया गया है कि किसी भी स्थिति में बिजली ज्यादा नहीं देनी है। पत्र में स्पष्ट लिखा गया है कि मिट्टी की नमी, खराब मौसम या तकनीकी कारणों से लोड बढ़ने पर भी बिजली आपूर्ति तय सीमा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

राज्य सरकार पर निशाना साधा

मध्यप्रदेश मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के इस आदेश पर प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने मामले में राज्य सरकार पर निशाना साधा। दोनों नेताओं ने इस आदेश का जिक्र करते हुए बीजेपी सरकार को किसान विरोधी करार दिया। सिंगार ने सरकार से पूछा कि क्या प्रदेश के अंदर बिजली की कमी हो गई है! क्या इसी कारण यह आदेश निकाला गया है?

ये भी पढ़ें

एमपी में किसानों को 4 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि का बड़ा फैसला, सरकार ने जारी किया आदेश
भोपाल
Big decision to provide 4 percent incentive to farmers in MP

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

04 Nov 2025 05:00 pm

Published on:

04 Nov 2025 04:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / किसानों को ज्यादा बिजली दी तो कटेगा वेतन, एमपी में कंपनी के आदेश पर मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में शासन-प्रशासन की ‘नाक’ के नीचे बड़ा भ्रष्टाचार, 2 अधिकारी निलंबित

bhopal
भोपाल

लाड़ली बहनों के खाते में आएंगे 30वीं किस्त के 1500, जानिए कब मिलेंगे पैसे

Ladli Behna Yojana 30th Installment Date
भोपाल

पिज्जा, बर्गर, पैक्ड फूड खाने वाले हो जाएं ALERT, खबर पढ़कर अभी छोड़ देंगे ये बुरी आदत

MP News
भोपाल

विश्वविजेता टीम की खिलाड़ी क्रांति गौड़ को सीएम मोहन यादव ने किया वीडियो कॉल, देखें Video

CM Mohan Yadav made video call to Kranti Gaud
भोपाल

समाधान योजना: 90 लाख उपभोक्ताओं का बिजली बिल सरचार्ज 100% माफ

(सोर्स: सोशल मीडिया)
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.