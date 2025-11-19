एमपी से 566 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक्सपोर्ट, आसियान देशों को दवाइयां, वस्त्र, कृषि उत्पाद भेज रहा प्रदेश

ASEAN - मध्यप्रदेश में निवेश के लिए राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हॉल में विशेष सेमिनार आयोजित किया गया। आसियान–मध्यप्रदेश व्यापार और निवेश संवाद तथा निर्यात संवर्धन परामर्श 2025 सेमीनार में आसियान देशों के 11 राजदूतों ने प्रदेश में व्यापार और निवेश के क्षेत्र में महत्वपूर्ण चर्चा की। भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और उद्योग जगत के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए। भारत में मलेशिया के हाई कमिश्नर एवं आसियान के चेयरपर्सन दातो मुज्जफर शाह मुस्तफा और केंद्र सरकार के विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव प्रशांत अग्रवाल ने अपने विचार व्यक्त किए। आसियान–मध्यप्रदेश व्यापार एवं निवेश संवाद में बताया गया कि एमपी से आसियान देशों के लिए निर्यात बढ़ रहा है। प्रदेश से इन देशों में दवाइयां, वस्त्र, कृषि उत्पाद भेजे जा रहे हैं।