हेलमेट के साथ बिना बीमा के वाहनों से 5 हजार तक वसूला जाएगा जुर्माना, चेकिंग का महाअभियान शुरु

Police Checking Campaign : हेलमेट के साथ साथ अब बगैर बीमा वाले वाहन चालकों के खिलाफ मध्य प्रदेश में प्रदेशव्यापी अभियान 26 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। जो 15 दिनों तक लगातार चलेगा। पुलिस ट्रेनिंग रिसर्च इंटीट्यूट (पीटीआरआइ) ने इसके आदेश जारी किए हैं। वहीं, बगैर हेलमेट वाले वाहनों के खिलाफ पांच शहरों में शुरू हुए अभियान को पूरे प्रदेशभर में लागू कर दिया गया है। यानी अब 26 नवंबर से बगैर हेलमेट वाले और बिना बीमा वाले वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई शुरू की जाएगी।