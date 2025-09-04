Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

आने वाले 96 घंटे मानसून सक्रिय, 26 जिलों में ‘ताबड़तोड़ बारिश’ का अलर्ट

mp weather update: अगले चार दिनों तक एमपी में मानसून जमकर कहर बरपाएगा। मौसम विभाग ने 26 जिलों में भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी।

भोपाल

Akash Dewani

Sep 04, 2025

very heavy rain alert rainfall monsoon mp weather update today (Patrika.com)
very heavy rain alert rainfall monsoon mp weather update today (Patrika.com)

mp weather update: विदाई के पहले प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। बुधवार को प्रदेश में 20 से अधिक जिलों में बारिश दर्ज की गई। वही गुरूवार को भी मौसम विभाग ने लगभग आधे प्रदेश में अतिभारी और भारी बारिश का ऑरंज और येलो अलर्ट जारी किया है। अगले चार दिनों तक प्रदेश में अनेक स्थानों पर भारी बारिश के आसार भी बनने की आशंका है।

लो प्रेशर बना

इस समय उत्तरी ओडिशा तट से दूर बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम में एक वेलमार्क लो प्रेशर बना हुआ है। इससे जुड़ा एक उपरी हवा का चक्रवात भी है। इसके अलावा मानसून ट्रफ (monsoon trough) भी बीकानेर, जयपुर, दमोह होते हुए वेलमार्क लो प्रेशर तक पहुंच रही है। इसके कारण प्रदेश में इन दिनों बारिश की तीव्रता में बढ़ोतरी हो गई है। बुधवार को प्रदेश में अनेक स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। भोपाल में पूरे दिन बादल छाए रहे और दोपहर में तरकीबन एक घंटा झमाझम बारिश हुई। इस दौरान पौन इंच बारिश दर्ज की गई। इसी प्रकार प्रदेश में 20 से अधिक स्थानों पर बारिश दर्ज की गई।

इन जिलों में जारी हुआ अलर्ट

अति भारी बारिश का अलर्टः सीहोर, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, देवास में अति भारी बारिश और गरज-चमक का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। (very heavy rain alert)

भारी बारिश का अलर्ट: भोपाल, रायसेन, राजगढ़, नर्मदापुरम्, बैतूल, धार. इंदौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगर, गुना, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पांढुर्णा। (heavy rain alert)

भारी बारिश के आसार

मौसम विज्ञानी अभिजीत चक्रवर्ती ने बताया, इस समय मानसूनी सिस्टम एक्टिव है। मानसून ट्फ की पोजिशन बेहतर स्थिति में है। साथ ही ओडिशा तट पर बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर बना था, वह वैलमार्क लो बन गया है। इसके चलते अगले तीन-चार दिनों तक प्रदेश में अनेक स्थानों पर भारी बारिश के आसार बन सकते हैं।

04 Sept 2025 08:05 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / आने वाले 96 घंटे मानसून सक्रिय, 26 जिलों में ‘ताबड़तोड़ बारिश’ का अलर्ट

