आने वाले 96 घंटे मानसून सक्रिय, 26 जिलों में ‘ताबड़तोड़ बारिश’ का अलर्ट

इस समय उत्तरी ओडिशा तट से दूर बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम में एक वेलमार्क लो प्रेशर बना हुआ है। इससे जुड़ा एक उपरी हवा का चक्रवात भी है। इसके अलावा मानसून ट्रफ (monsoon trough) भी बीकानेर, जयपुर, दमोह होते हुए वेलमार्क लो प्रेशर तक पहुंच रही है। इसके कारण प्रदेश में इन दिनों बारिश की तीव्रता में बढ़ोतरी हो गई है। बुधवार को प्रदेश में अनेक स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। भोपाल में पूरे दिन बादल छाए रहे और दोपहर में तरकीबन एक घंटा झमाझम बारिश हुई। इस दौरान पौन इंच बारिश दर्ज की गई। इसी प्रकार प्रदेश में 20 से अधिक स्थानों पर बारिश दर्ज की गई।