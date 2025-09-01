Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

खतरे में लाखों भोपाल वासियों की सेहत! पीने के पानी में मिक्स हो रहा सीवेज

MP News: अनियोजित कॉलोनियों और लापरवाह सिस्टम ने एमपी में हजारों लोगों की जिंदगी दांव पर लगा दी है। एसटीपी का गंदा पानी सप्लाई लाइनों में मिलकर सेहत बिगाड़ रहा है।

भोपाल

Akash Dewani

Sep 01, 2025

sewage mixing with drinking water bhopal illegal colonies mp news
sewage mixing with drinking water bhopal illegal colonies (Patrika.com)

sewage mixing with drinking water: राजधानी में 2.50 लाख से ज्यादा लोगों की सेहत खतरे में है। शहर की करीब 60 अवैध और 25 वैध कॉलोनियों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का गंदा पानी खुले में बह रहा है। अब इससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति यह है कि यही दूषित पानी वाटर सप्लाई लाइनों में मिक्स हो रहा है। इसके सीधे परिणाम लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे है। (mp news)

ये है इस समस्या की जड़

इस समस्या की जड़ अनियोजित विस्तार और कमजोर बुनियादी ढांचा है। पटेल नगर, कटारा हिल्स, बैरागढ़, कोलार, करोद, अयोध्या बायपास और बावड़िया जैसे क्षेत्रों में हाल ही में विकसित हुई कॉलोनियों में यह समस्या सबसे गंभीर है। इन इलाकों में तेजी से बसी कॉलोनियों में एसटीपी बनाए तो गए, लेकिन अब नगर निगम और कॉलोनी प्रबंधन दोनों ही इनकी देखरेख पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। (mp news)

डॉक्टर ने दी नसीहत

दूषित पानी पीने से हैजा, टाइफाइड, पीलिया और गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। बारिश के मौसम में पानी को उबालकर या फिल्टर करके ही पीएं। साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। -डॉ. पूर्वी गोहिया, जीएमसी

कराएंगे जांच- नगर निगम आयुक्त

हमारी टीम लगातार इन कॉलोनियों की निगरानी कर रही है। हम जल्द ही सभी एसटीपी को दुरुस्त करने के लिए कॉलोनियों को नोटिस जारी करेंगे। जल आपूर्ति लाइनों की भी जांच कराई जा रही है। - हरेंद्र नारायण, आयुक्त नगर निगम

ये है समस्या के कारण

  • कॉलोनियों की अनियोजित विकास प्रक्रिया।
  • एसटीपी की निगरानी में लापरवाही।
  • जल आपूर्ति पाइप लाइनों का पुराना होना।
  • निगम का समय पर सफाई न कराना।
  • बारिश में ओवरफ्लो की स्थिति।

निवारण भी जानें

  • एसटीपी के जल बहाव की मॉनिटरिंग हो।
  • वाटर और सीवेज लाइन का सेपरेशन हो।
  • कॉलोनियों में आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम हो।
  • पानी की गुणवत्ता की जांच हो

खबर शेयर करें:

Published on:

01 Sept 2025 08:44 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / खतरे में लाखों भोपाल वासियों की सेहत! पीने के पानी में मिक्स हो रहा सीवेज

