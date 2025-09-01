खतरे में लाखों भोपाल वासियों की सेहत! पीने के पानी में मिक्स हो रहा सीवेज

sewage mixing with drinking water: राजधानी में 2.50 लाख से ज्यादा लोगों की सेहत खतरे में है। शहर की करीब 60 अवैध और 25 वैध कॉलोनियों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का गंदा पानी खुले में बह रहा है। अब इससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति यह है कि यही दूषित पानी वाटर सप्लाई लाइनों में मिक्स हो रहा है। इसके सीधे परिणाम लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे है। (mp news)