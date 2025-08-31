MP में सरेआम फायरिंग, पेट्रोल पंप मालिक पर चली अंधाधुंध गोलियां, वीडियो वायरल

करीब बीस मिनट बाद दोनों युवक हथियार लेकर आए। एक के हाथ में बंदूक और दूसरे के हाथ में पिस्टल थी। आरोपियों ने गालियां देते हुए फायरिंग शुरु कर दी। पंप पर भगदड़ मच गई। उन्होंने पहले सीधे फायर किए, जिससे शटर में चार गोलियां लगीं। अंदर बैठे पिता तेजनारायण के हाथ-पैर में छर्रे लगे, जिससे वे घायल हो गए। रात में पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।