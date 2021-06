पशुचिकित्सक से बदसलूकी पर घिर गईं मेनका गांधी, देशभर में फूटा डॉक्टरों का गुस्सा

भोपाल। भाजपा की सांसद मेनका गांधी (Maneka Gandhi) पशु चिकित्सकों के निशाने पर आ गई हैं। पशु चिकित्सक के साथ बदसलूकी करने पर देशभर में उनके व्यवहार की निंदा हो रही है। यही मुद्दा ट्वीटर के टॉप ट्रेंड में पहुंच गया। हैशटैग बॉयकॉटमेनकागांधी और हैशटैग मेनकागांधीमाफीमांगे दोनों ही ट्रेंड करने लगे। भोपाल में भी इस मुद्दे को लेकर विरोध-प्रदर्शन किया गया।

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा सांसद मेनका गांधी के व्यवहार से दुखी मध्यप्रदेश के पशु चिकित्सकों (veterinary doctors) ने बुधवार को विरोध-प्रदर्शन कर अपने गुस्से का इजहार किया। भोपाल में मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद के कार्यालय पर काली पट्टी बांधकर काम किया। इस दौरान सभी ने मेनका गांधी (Member of the Lok Sabha) के व्यवहार की निंदा की और माफी मांगने को कहा। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने हाथों पर तख्ती लेकर काफी देर तक विरोध-प्रदर्शन किया। इंडियन वेटरनरी एसोसिएशन के अध्यक्ष डा. उमेश शर्मा के आव्हान पर देशभर में पशु चिकित्सकों के संगठनों ने मेनका गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एसोसिएशन ने मेनका गांधी से अपना बयान वापस लेने की भी मांग की। यह भी कहा गया है कि जब तक मेनका गांधी माफी नहीं मांगेगी यह विरोध प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा।



भाजपा (Bharatiya Janata Party) की मेनका गांधी का ऑडियो भी वायरल (viral audio) हुआ है, जिसमें वे पशुचिकित्सक से दुर्व्यवहार कर रही हैं। उसे एक मिनट में लाइसेंस रद्द कराने की धमकी दे रही हैं। वहीं यह भी कह रही हैं कि क्या तुम्हारे परिवार में कोई पढ़ा-लिखा नहीं है क्या। यह मुद्दा गर्माने के बाद ट्वीटर पर भी यह मुद्दा ट्रेंड करने लगा। देशभर के पशु चिकित्सक मेनका गांधी के खिलाफ ट्वीट करने लगे। हैशटैग बॉयकॉटमेनकागांधी और हैशटैग मेनकागांधीमाफीमांगे ट्रेंड में रहा।सोशल मीडिया पर भी काफी निंदा की जा रही है। चिकित्सक लिखते हैं कि हमने साढ़े पांच साल पढ़ाई की है और वे कहती हैं कि एक मिनट में लाइसेंस रद्द करवा दूंगी।

