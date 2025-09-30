अगले 4 दिन ‘उत्पात’ मचाएगा मानसून, 1-2-3-4 अक्टूबर को टूटकर बरसेंगे बादल

विभाग का कहना है कि एक सुस्पष्ट निम्न दाब क्षेत्र कच्छ की खाड़ी और निकटवर्ती क्षेत्रों पर अवस्थित है। इससे जुड़ा चक्रवातीय परिसंचरण माध्य समुद्र तल से 7.6 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है जो ऊंचाई के साथ दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर झुक रहा है। अगले 12 घंटों के दौरान इसके कच्छ और निकटवर्ती क्षेत्रों से होते हुए उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ने और उसके बाद उत्तरी गुजरात तट से उत्तर-पूर्व अरब सागर में सक्रिय होकर एक अवदाब में परिवर्तित होने और उसके बाद पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम दिशा में उत्तर-पश्चिम अरब सागर की ओर बढ़ने की संभावना है। जिससे मौसम बदलेगा।