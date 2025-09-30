Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

अगले 4 दिन ‘उत्पात’ मचाएगा मानसून, 1-2-3-4 अक्टूबर को टूटकर बरसेंगे बादल

Weather Forecast: मौसम विभाग ने अगले 4 दिन भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई है।

2 min read

भोपाल

image

Astha Awasthi

Sep 30, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

भोपाल। एमपी के भोपाल शहर में मानसून के विदाई के दिन करीब आ रहे हैं लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को बारिश और धूप दोनों ही देखने को मिले। दि के 3 बजे कई जगहों पर बारिश हुई। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, अगले 4 दिन तक बारिश का अलर्ट है।

विभाग का कहना है कि एक सुस्पष्ट निम्न दाब क्षेत्र कच्छ की खाड़ी और निकटवर्ती क्षेत्रों पर अवस्थित है। इससे जुड़ा चक्रवातीय परिसंचरण माध्य समुद्र तल से 7.6 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है जो ऊंचाई के साथ दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर झुक रहा है। अगले 12 घंटों के दौरान इसके कच्छ और निकटवर्ती क्षेत्रों से होते हुए उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ने और उसके बाद उत्तरी गुजरात तट से उत्तर-पूर्व अरब सागर में सक्रिय होकर एक अवदाब में परिवर्तित होने और उसके बाद पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम दिशा में उत्तर-पश्चिम अरब सागर की ओर बढ़ने की संभावना है। जिससे मौसम बदलेगा।

हो सकती है तेज बारिश

एक ट्रफ़ कच्छ की खाड़ी और निकटवर्ती क्षेत्रों पर बने सुस्पष्ट निम्न दाब क्षेत्र से जुड़े उपरोक्त चक्रवातीय परिसंचरण से मध्य प्रदेश के मध्य भागों से होते हुए दक्षिण-पूर्व उत्तर प्रदेश तक माध्य समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊंचाई पर विस्तृत है। एक अन्य ट्रफ़ कच्छ की खाड़ी और निकटवर्ती क्षेत्रों पर बने सुस्पष्ट निम्न दाब क्षेत्र से जुड़े चक्रवातीय परिसंचरण से उत्तर-पश्चिम राजस्थान तक माध्य समुद्र तल से 0.9 किमी की ऊंचाई पर विस्तृत है। जिससे तेज बारिश हो सकती है।

बारिश का यैलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग के मुताबिक झाबुआ, इंदौर, देवास, मंडला, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पांढुर्णा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, रीवा, मऊगंज, सतना, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मैहर में तेज बारिश का यैलो अलर्ट जारी किया गया है।

ये भी पढ़ें

‘कॉलोनी’ बनाने के लिए आयेगा नया नियम, छोड़ना पड़ेगा ‘खुला स्पेस’, जानें कितना ?
भोपाल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 05:54 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / अगले 4 दिन ‘उत्पात’ मचाएगा मानसून, 1-2-3-4 अक्टूबर को टूटकर बरसेंगे बादल

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सीतलामाता बाजार विवाद, साध्वी प्रज्ञा का बयान… बदलते सामाजिक ताने-बाने की चुभती हकीकत

Indore News
Patrika Special News

AIIMS Bhopal: एक घंटे में होगी 2000 से अधिक जांचें, एम्स में आई ‘कोबास प्रो’ मशीन

AIIMS Bhopal
भोपाल

एमपी की बघवार-रामपुर नैकिन रेललाइन का सीआरएस ने किया निरीक्षण, 105 की रफ्तार से दौड़ी ट्रेन

sidhi news
भोपाल

50 सालों में कितना बदला भोपाल…? बने 6 मास्टर प्लान, लागू हुए सिर्फ दो

Bhopal News
भोपाल

कल से तीन दिन बंद रहेंगे स्कूल, 1 से 3 अक्टूबर की छुट्टी घोषित

School Holidays
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.