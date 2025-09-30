अगले 4 दिन ‘उत्पात’ मचाएगा मानसून, 1-2-3-4 अक्टूबर को टूटकर बरसेंगे बादल

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल। एमपी के भोपाल शहर में मानसून के विदाई के दिन करीब आ रहे हैं लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को बारिश और धूप दोनों ही देखने को मिले। दि के 3 बजे कई जगहों पर बारिश हुई। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, अगले 4 दिन तक बारिश का अलर्ट है।
विभाग का कहना है कि एक सुस्पष्ट निम्न दाब क्षेत्र कच्छ की खाड़ी और निकटवर्ती क्षेत्रों पर अवस्थित है। इससे जुड़ा चक्रवातीय परिसंचरण माध्य समुद्र तल से 7.6 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है जो ऊंचाई के साथ दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर झुक रहा है। अगले 12 घंटों के दौरान इसके कच्छ और निकटवर्ती क्षेत्रों से होते हुए उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ने और उसके बाद उत्तरी गुजरात तट से उत्तर-पूर्व अरब सागर में सक्रिय होकर एक अवदाब में परिवर्तित होने और उसके बाद पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम दिशा में उत्तर-पश्चिम अरब सागर की ओर बढ़ने की संभावना है। जिससे मौसम बदलेगा।
एक ट्रफ़ कच्छ की खाड़ी और निकटवर्ती क्षेत्रों पर बने सुस्पष्ट निम्न दाब क्षेत्र से जुड़े उपरोक्त चक्रवातीय परिसंचरण से मध्य प्रदेश के मध्य भागों से होते हुए दक्षिण-पूर्व उत्तर प्रदेश तक माध्य समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊंचाई पर विस्तृत है। एक अन्य ट्रफ़ कच्छ की खाड़ी और निकटवर्ती क्षेत्रों पर बने सुस्पष्ट निम्न दाब क्षेत्र से जुड़े चक्रवातीय परिसंचरण से उत्तर-पश्चिम राजस्थान तक माध्य समुद्र तल से 0.9 किमी की ऊंचाई पर विस्तृत है। जिससे तेज बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग के मुताबिक झाबुआ, इंदौर, देवास, मंडला, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पांढुर्णा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, रीवा, मऊगंज, सतना, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मैहर में तेज बारिश का यैलो अलर्ट जारी किया गया है।
