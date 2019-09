33 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, पशुपतिनाथ मंदिर भी डूबा, 80 फीसदी फसलें खराब, शहर से गांव तक पानी ही पानी

भोपाल. मध्यप्रदेश के 36 जिलों में भारी बारिश के कारण हालत बिगड़ गए हैं। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई कई जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के कारण नदी-नाले उफान पर हैं। बारिश के कारण सबसे ज्यादा नुकसान मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले में हुआ हैय़ वहीं, मालवा में लगातार हो रही बारिश से जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। मंदसौर में स्थिति कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है। भारी बारिश की वजह से शहर के कई हिस्से डूब गए हैं। सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ पानी का सैलाब ही हैं। मंदसौर में शिवना नदी भी उफान पर हैं जिस कारण से पशुपतिनाथ मंदिर डूब गया है।



फसलों को भारी नुकसान

भारी बारिश के कारण दलहन एवं तिलहन की 75 से 80 फीसदी फसलें खराब हो गई हैं। किसानों ने लोन लेकर खाद और बीज बोए थे, लेकिन फसल बर्बाद होने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं, सागर जिले में हो रही बारिश के कारण खरीफ की फसल बर्बादी की कगार पर है। भारी बारिश के कारण खेतों में पानी भरा है। उड़द, अरहर और मूंग खेतों में गल गई है। तहसीलदार डॉ नरेन्द्र बाबू यादव का कहना है कि सर्वे के निर्देश मिले हैं, लेकिन बारिश के कारण आंकलन सही नहीं निकल पा रहा है। बारिश खुलने के बाद ही फसलों के सही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

