23 जिलों में पलटी मारेगा मौसम, imd ने जारी की ‘बारिश’ की चेतावनी

MP News:एमपी के कई जिलों में ठंड ने दस्तक दे दी है लेकिन बारिश का दौर अभी पूरी तरह से नहीं रुका है। मौसम विभाग का कहना है कि एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश और संलग्न हरियाणा के ऊपर माध्य समुद्र तल से 3.1 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है।
पश्चिमी विक्षोभ मध्य और ऊपरी क्षोभमंडलीय पश्चिमी हवाओं में एक ट्रफ़ रूप में, माध्य समुद्र तल से 5.8 किमी की ऊंचाई पर अवस्थित है एवं अक्षांश 30° उत्तर के उत्तर में देशांतर 78° पूर्व के साथ चल रहा है। 27 अक्टूबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है। जिससे बारिश का मौसम एक बार फिर से बनेगा।
मौसम विभाग के मुताबिक एक निम्न दबाव का क्षेत्र दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और निकटवर्ती क्षेत्रों में अवस्थित है। इससे जुड़ा चक्रवातीय परिसंचरण मध्य क्षोभमंडल स्तर पर सक्रिय है। अगले 24 घंटों के दौरान इसके दक्षिण कर्नाटक से होते हुए पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ना और पूर्व मध्य और उससे सटे दक्षिण-पूर्व अरब सागर के ऊपर उभरने की संभावना है।
इसके प्रभाव से, 24 अक्टूबर को दक्षिण-पूर्व और उससे सटे पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और अगले 24 घंटों के दौरान और अधिक स्पष्ट होने की संभावना है।
मौसम विभाग ने रायसेन, सिहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, इंदौर, देवास, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।
साथ ही भोपाल, विदिशा, राजगढ़, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर जिलों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
