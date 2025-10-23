23 जिलों में पलटी मारेगा मौसम, imd ने जारी की ‘बारिश’ की चेतावनी

पश्चिमी विक्षोभ मध्य और ऊपरी क्षोभमंडलीय पश्चिमी हवाओं में एक ट्रफ़ रूप में, माध्य समुद्र तल से 5.8 किमी की ऊंचाई पर अवस्थित है एवं अक्षांश 30° उत्तर के उत्तर में देशांतर 78° पूर्व के साथ चल रहा है। 27 अक्टूबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है। जिससे बारिश का मौसम एक बार फिर से बनेगा।