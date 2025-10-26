IMD अलर्ट: भयानक ‘पश्चिमी विक्षोभ’ एक्टिव, अगले ‘100 घंटे’ भारी बारिश अलर्ट

IMD Alert: एमपी के भोपाल शहर में मौसम अचानक बदल गया है। रविवार को सुबह से बारिश का दौर चालू है। बंगाल की खाड़ी व अरब सागर में बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से मौसम का मिजाज बदल गया। रात से ही बादल छा गए। इससे रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई। धूप नहीं निकलने से अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज हुई। जो सामान्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस कम रहा। इससे दिन में गर्मी से राहत रही।