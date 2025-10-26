Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

IMD अलर्ट: भयानक ‘पश्चिमी विक्षोभ’ एक्टिव, अगले ‘100 घंटे’ भारी बारिश अलर्ट

Heavy Rain Alert: मौसम विभाग ने 31 जिलों में बारिश अलर्ट जारी किया है.....

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Oct 26, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

IMD Alert: एमपी के भोपाल शहर में मौसम अचानक बदल गया है। रविवार को सुबह से बारिश का दौर चालू है। बंगाल की खाड़ी व अरब सागर में बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से मौसम का मिजाज बदल गया। रात से ही बादल छा गए। इससे रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई। धूप नहीं निकलने से अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज हुई। जो सामान्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस कम रहा। इससे दिन में गर्मी से राहत रही।

मौसम विभाग के अनुसार जिले में अगले तीन दिनों में बारिश की संभावना है। बारिश की संभावना ने जिले के किसानों को चिंता में डाल दिया है। क्योंकि धान की फसल पक चुकी है। यदि बारिश होती है तो रंग खराब होगा। जिससे भाव प्रभावित हो सकता है।

नहीं पड़ रही ठंड

सर्दी का सीजन चल रहा है, लेकिन बंगाल की खाड़ी व अरब सागर में सिस्टम बनने बंद नहीं हुए है। इस कारण मौसम में लगातार उतार चढ़ाव चल रहा है। वैसे भी दीपावली के बाद सर्दी रफ्तार पकड़ लेती थी और रात में गर्म कपड़े पहनकर निकलना पड़ता था, लेकिन इस बार वैसा मौसम नहीं हुआ है। गुलाबी सर्दी का भी अहसास नहीं है। न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है।

तीन सिस्टम बने हैं, जिससे मौसम हो रहा है प्रभावित

अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में अलग-अलग कम दबाव के क्षेत्र विकसित हो रहे हैं। कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। इन तीनों सिस्टम के कारण मध्य प्रदेश में नमी एकत्रित हो रही है। भोपाल ग्वालियर सहित कई जिलों में अगले तीन दिन बारिश की संभावना है।

31 जिलों में अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने भोपाल, विदिशा, राजगढ़, उज्जैन, शाजापुर, आगर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है।

रायसेन, सिहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, अनुपपुर, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पांढुर्णा में भी यैलो अलर्ट जारी किया गया है।

ये भी पढ़ें

अब प्लेसमेंट की टेंशन खत्म, AI स्टूडेंट्स को दिलाएगा ‘इंटरनेशनल पैकेज’
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

26 Oct 2025 05:54 pm

Published on:

26 Oct 2025 05:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / IMD अलर्ट: भयानक ‘पश्चिमी विक्षोभ’ एक्टिव, अगले ‘100 घंटे’ भारी बारिश अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी की अंजना यादव करेंगी 4 हजार किमी का साइकिल का सफर, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक घूमेंगे पहिए

Anjana Yadav of MP will travel 4,000 km by bicycle
भोपाल

एमपी में बड़ी प्रशासनिक गड़बड़ी! ज्योतिरादित्य की दादी विजया राजे का सीएम की सूची में नाम

Rajmata Scindia
भोपाल

हेलमेट-बेल्ट नहीं….स्टेपनी, टायर फटा होना, शीशा टूटा होने पर भी बनेगा चालान !

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

1 नवंबर से ‘स्पीड पोस्ट’ करने पर मिलेगी छूट, पार्सल बुकिंग का समय भी बदला

(सोर्स: सोशल मीडिया)
भोपाल

मिल गई मंजूरी…MP के 8 शहरों में दौड़ेंगी 972 ई-बसें, बनेंगे चार्जिंग स्टेशन

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.