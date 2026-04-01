UCC पर घमासान : आदिवासी परंपराओं का क्या होगा? नेता प्रतिपक्ष ने किया बड़ा सवाल

सीएम मोहन यादव की घोषणा के बाद गृह विभाग ने यूसीसी को तैयारियां शुरू कर दी है। 6 महीने में ही राज्य में यूसीसी को लागू किया जा सके। इसके लिए मध्य प्रदेश को दिल्ली से भी संकेत मिल चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसे विधानसभा के मानसून सत्र (जुलाई-अगस्त) में पेश किया जा सकता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी जिसका प्रस्ताव अगली कैबिनेट में रखा जाएगा। यह समिति 45 दिनों में दोनों राज्यों के कानून के प्रावधान का अध्ययन कर के रिपोर्ट देगी। बताया जा रहा है कि राज्य में UCC दिवाली से पहले या साल के अंत तक लागू हो जाएगा। (MP news)