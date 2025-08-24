महिला को ब्लैकमेल कर बनाया अश्लील वीडियो, WhatsApp ग्रुप में किया वायरल

आरोपी ने महिला को ब्लैकमेल कर मिलने के लिए होटल बुलाने लगा। महिला के मना करने पर आरोपी वीडियो कॉल करके परेशान करने लगा। महिला ने बात नहीं मानी तो आरोपी ने एक काट्सएप गुरप बनाया जिसमें महिला के पति, भाई-भाभी समेत अन्य रिश्तेदार और परिचितों को जोड़कर महिला के अश्लील वीडियो व फोटो वायरल कर दिए। आरोपी ने हाल ही में एक और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उस पर महिला का अश्लील वीडियो, फोटो वायरल कर दिए। आरोपी की हरकतों से परेशान होकर पीड़िता ने शुक्रवार को थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया।