महिला को ब्लैकमेल कर बनाया अश्लील वीडियो, WhatsApp ग्रुप में किया वायरल

MP News: एमपी की राजधानी भोपाल में रहने वाली कामकाजी महिला का अश्लील वीडियो और फोटो वायरल करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने महिला के मोबाइल पर वीडियो कॉल किया तो बेटे ने कॉल रिसीव कर कैमरा चालू कर दिया। उस वक्त महिला नहा रही थी। इस दौरान आरोपी ने उसके वीडियो बनाए और फोटो खींच लिए। इसके बाद आरोपी ने महिला को ब्लैकमेल कर मिलने का दबाव बनाया।
महिला के मना किया तो आरोपी ने अलग-अलग व्हाट्सएप ग्रुपों पर वीडियो व फोटो वायरल (Whatsapp Groups video viral) कर दिए। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि शहर रहने वाली महिला चार साल पहले कैटरीन में बर्तन धोने का काम करती थी। काम के लिए ठेकेदार का नंबर सेवकर मिस काल दिया था।
आरोपी ने महिला को ब्लैकमेल कर मिलने के लिए होटल बुलाने लगा। महिला के मना करने पर आरोपी वीडियो कॉल करके परेशान करने लगा। महिला ने बात नहीं मानी तो आरोपी ने एक काट्सएप गुरप बनाया जिसमें महिला के पति, भाई-भाभी समेत अन्य रिश्तेदार और परिचितों को जोड़कर महिला के अश्लील वीडियो व फोटो वायरल कर दिए। आरोपी ने हाल ही में एक और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उस पर महिला का अश्लील वीडियो, फोटो वायरल कर दिए। आरोपी की हरकतों से परेशान होकर पीड़िता ने शुक्रवार को थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया।