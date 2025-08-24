Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

महिला को ब्लैकमेल कर बनाया अश्लील वीडियो, WhatsApp ग्रुप में किया वायरल

MP News: कामकाजी महिला का नहाते समय गुपचुप वीडियो बनाकर आरोपी ने ब्लैकमेल किया। महिला के इनकार पर वीडियो व फोटो रिश्तेदारों और परिचितों के व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल कर दिए गए।

भोपाल

Akash Dewani

Aug 24, 2025

MP News: एमपी की राजधानी भोपाल में रहने वाली कामकाजी महिला का अश्लील वीडियो और फोटो वायरल करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने महिला के मोबाइल पर वीडियो कॉल किया तो बेटे ने कॉल रिसीव कर कैमरा चालू कर दिया। उस वक्त महिला नहा रही थी। इस दौरान आरोपी ने उसके वीडियो बनाए और फोटो खींच लिए। इसके बाद आरोपी ने महिला को ब्लैकमेल कर मिलने का दबाव बनाया।

महिला के मना किया तो आरोपी ने अलग-अलग व्हाट्सएप ग्रुपों पर वीडियो व फोटो वायरल (Whatsapp Groups video viral) कर दिए। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि शहर रहने वाली महिला चार साल पहले कैटरीन में बर्तन धोने का काम करती थी। काम के लिए ठेकेदार का नंबर सेवकर मिस काल दिया था।

मिलने के लिए होटल बुलाया, मना करने पर दी धमकी

आरोपी ने महिला को ब्लैकमेल कर मिलने के लिए होटल बुलाने लगा। महिला के मना करने पर आरोपी वीडियो कॉल करके परेशान करने लगा। महिला ने बात नहीं मानी तो आरोपी ने एक काट्सएप गुरप बनाया जिसमें महिला के पति, भाई-भाभी समेत अन्य रिश्तेदार और परिचितों को जोड़कर महिला के अश्लील वीडियो व फोटो वायरल कर दिए। आरोपी ने हाल ही में एक और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उस पर महिला का अश्लील वीडियो, फोटो वायरल कर दिए। आरोपी की हरकतों से परेशान होकर पीड़िता ने शुक्रवार को थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया।

Updated on:

24 Aug 2025 10:54 am

Published on:

24 Aug 2025 10:53 am

