भोपाल

एमपी में बेटी ने दवा की जगह पिला दिया जहर, मॉस्किटो लिक्विड से महिला की दर्दनाक मौत

Bhopal- मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। बेटी की जरा सी लापरवाही ने उससे मां को हमेशा के लिए छीन लिया।

भोपाल

deepak deewan

Sep 17, 2025

Bhopal- मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। बेटी की जरा सी लापरवाही ने उससे मां को हमेशा के लिए छीन लिया। मां बहुत बीमार चल रहीं थीं और ऐसे में उन्होंने अपनी बेटी से दवा मांगी। 9 साल की मासूम बेटी ने डिबिया को गौर से नहीं देखा और दवा की जगह जहर थमा दिया। कुछ ही देर में महिला को बेचैनी महसूस होने लगी। जहर का असर बढ़ते ही वे तड़पने लगीं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। तब तक महिला की हालत गंभीर हो चुकी थी लेकिन उन्हें भर्ती कर इलाज शुरु किया गया। वे करीब 5 दिन तक जिंदगी की जंग लड़ते रहीं हालांकि महिला को बचाया नहीं जा सका। अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।

भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में यह दर्दनाक वारदात हुई। एक बेटी ने अपनी बीमार मां को दवाई की बजाए गलती से जहर पिला दिया। मां की हालत गंभीर हो गई और आखिरकार इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।

5 दिन इलाज चला

जहांगीराबाद पुलिस के अनुसार स्वाति शाक्य की जहर पीने से मौत हो गई। शनिवार को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां उपचार के दौरान ही बुधवार को उनकी सांसें थम गईं। पुलिस ने बताया कि 30 साल की स्वाति बीमार हो गई थीं। उन्होंने अपनी बेटी से दवाई मांगी लेकिन उसने गलती से मॉस्किटो लिक्विड पिला दिया। 5 दिन इलाज चला लेकिन बुधवार को स्वाति की मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरु कर दी है।

Published on:

17 Sept 2025 08:35 pm

