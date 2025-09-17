एमपी में बेटी ने दवा की जगह पिला दिया जहर, मॉस्किटो लिक्विड से महिला की दर्दनाक मौत

Bhopal- मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। बेटी की जरा सी लापरवाही ने उससे मां को हमेशा के लिए छीन लिया। मां बहुत बीमार चल रहीं थीं और ऐसे में उन्होंने अपनी बेटी से दवा मांगी। 9 साल की मासूम बेटी ने डिबिया को गौर से नहीं देखा और दवा की जगह जहर थमा दिया। कुछ ही देर में महिला को बेचैनी महसूस होने लगी। जहर का असर बढ़ते ही वे तड़पने लगीं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। तब तक महिला की हालत गंभीर हो चुकी थी लेकिन उन्हें भर्ती कर इलाज शुरु किया गया। वे करीब 5 दिन तक जिंदगी की जंग लड़ते रहीं हालांकि महिला को बचाया नहीं जा सका। अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।