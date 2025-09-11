Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

‘वो मेरे होने वाले पति हैं…’, BJP नेता के अश्लील वीडियो मामले में नया मोड़

MP News: मध्यप्रदेश में बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल महामंत्री जीत निशोदे का अश्लील वीडियो वायरल हुआ था। अब इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है। दरअसल, जिस युवती के साथ बीजेपी नेता का शारीरिक संबंध बनाते वीडियो वायरल हुआ था, वह उसकी होने वाली पत्नी है।

भोपाल

Avantika Pandey

Sep 11, 2025

BJP leader jeet nishode obscene viral video
BJP leader jeet nishode obscene viral video

MP News: मध्यप्रदेश में बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल महामंत्री जीत निशोदे का अश्लील वीडियो वायरल हुआ था। अब इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है। भोपाल के शाहपुरा थाने में अज्ञात लोंगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल, जिस युवती के साथ बीजेपी नेता का शारीरिक संबंध बनाते वीडियो वायरल(BJP Leader Viral Video) हुआ था, वह उसकी होने वाली पत्नी है। ये खुलासा खुद युवती ने अपने दिए बयान में किया है। साथ ही युवती ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का कहना है कि, इस अपमान के बाद मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है।

युवती का आरोप

युवती ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती ने कहा कि, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के कुछ लोगों ने चोरी छिपे मेरे और मेरे होने वाले पति के निजी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे होने वाले पति भाजपा में हैं। युवती ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि, मैंने शाहपुरा थाने में शिकायत की है, लेकिन पुलिस भी आनाकानी कर रही है। मैं यही चाहती हूं कि, अंकित दूबे, अज्जू, विशाल राव और दीपू ये चार नाम सामने आए हैं, इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो।

वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी नेता पार्टी से बाहर

बता दें कि, वीडियो वायरल होने के बाद अरेरा मंडल के अध्यक्ष अभिषेक पुरोहित ने तुरंत एक्शन लेते हुए जीत निशोदे को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया। जिलाध्यक्ष ने इस संबंध में जो लेटर जारी किया है उसमें लिखा है- हाल ही मुझे आपके (जीत निशोदे) आपत्तिजनक कार्यों के संबंध में पता चला है, जिससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है। अत: आपको (जीत निशोदे) भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता एवं पार्टी के सभी दायित्व से मुक्त किया जाता है।

Published on:

11 Sept 2025 02:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 'वो मेरे होने वाले पति हैं…', BJP नेता के अश्लील वीडियो मामले में नया मोड़

