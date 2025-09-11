‘वो मेरे होने वाले पति हैं…’, BJP नेता के अश्लील वीडियो मामले में नया मोड़

युवती ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती ने कहा कि, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के कुछ लोगों ने चोरी छिपे मेरे और मेरे होने वाले पति के निजी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे होने वाले पति भाजपा में हैं। युवती ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि, मैंने शाहपुरा थाने में शिकायत की है, लेकिन पुलिस भी आनाकानी कर रही है। मैं यही चाहती हूं कि, अंकित दूबे, अज्जू, विशाल राव और दीपू ये चार नाम सामने आए हैं, इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो।