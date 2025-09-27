बिल्डिंग से गिरे मजदूर के सीने जा धंसा फावड़े का हैंडल, मौत के मुंह से खींच लाए Bhopal AIIMS के डॉक्टर

Bhopal AIIMS : मध्य प्रदेश की राजधानी में स्थित भोपाल एम्स के चिकित्सकों ने एक बार फिर अपनी योग्यता का बड़ा उदाहरण पेश करते हुए एक शख्स को मौत के मुंह से खींच लाए हैं। बता दें कि, राज्य के हरदा जिले के निवासी मजदूरी करने वाले 23 वर्षीय युवक को सीने पर जानलेवा चोट आई थी। बताया जा रहा है कि, श्रमिक एक निर्माण स्थल की पहली मंजिल से नीचे गिर गया था। गंभीर बात ये है कि, मजदूर जहां गिरा, वहं पहले से ही नीचे फावड़ा रखा था। ऐसे में फावड़े का हैंडल उसके सीने में दाहिने तरफ जा घुसा। इस घटना के बाद जिस किसी ने भी युवक को देखा, वो मान बैठा था कि, मजदूर अब बच नहीं पाएगा।