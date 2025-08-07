रेलवे का ऐलान…वंदेभारत ट्रेन में ’15 मिनट’ पहले भी बुक कर सकेंगे ‘टिकट’

Vande Bharat Express: वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में सीट खाली होने पर अब 15 मिनट पहले तक भी टिकट बुक किए जा सकेंगे। रेलवे के इस फैसले से रानी कमलापति स्टेशन से रीवा, दिल्ली के अलावा भोपाल स्टेशन से इंदौर और नागपुर के लिए चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के यात्रियों को यह सुविधा मिलने लगेगी।
सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि अभी तक वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों के टिकट तय समय सीमा से काफी पहले बंद हो जाते थे। इससे आखिरी समय में यात्रा तय करने वाले यात्रियों को परेशानी होती थी। अब यह बाध्यता खत्म हो जाएगी। नया प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसके बाद यात्री ट्रेन के प्रस्थान से मात्र 15 मिनट पहले तक भी ऑनलाइन या फिर स्टेशन काउंटर से टिकट बुक कर सकेंगे।
-यात्रा करने के लिए अगर आप टिकट बुक करना चाहते हैं तो आपको IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर जाना होगा।
-यहां पर आपको 'करंट बुकिंग' या 'नॉर्मल विकल्प' का उपयोग करके सीट बुक करना होगा।
-आपको ट्रेन नंबर, बोर्डिंग स्टेशन और अपनी यात्रा की तारीख दर्ज करनी होगी।
-यदि कोई सीट उपलब्ध है, तो आप उसे बुक कर सकते हैं।