रेलवे का ऐलान…वंदेभारत ट्रेन में ’15 मिनट’ पहले भी बुक कर सकेंगे ‘टिकट’

सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि अभी तक वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों के टिकट तय समय सीमा से काफी पहले बंद हो जाते थे। इससे आखिरी समय में यात्रा तय करने वाले यात्रियों को परेशानी होती थी। अब यह बाध्यता खत्म हो जाएगी। नया प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसके बाद यात्री ट्रेन के प्रस्थान से मात्र 15 मिनट पहले तक भी ऑनलाइन या फिर स्टेशन काउंटर से टिकट बुक कर सकेंगे।