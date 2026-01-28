एमपी में यहां 100 एकड़ में बनेगा फूलों का मेगा क्लस्टर, सरकार की तैयारी

मध्यप्रदेश सरकार के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया है कि सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने उज्जैन में 100 एकड़ जमीन पर फूलों का विशेष उत्पादन क्लस्टर विकसित करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर साल भर फूलों की बड़ी डिमांड रहती है। जिसके कारण उज्जैन व आसपास के क्षेत्र में फूलों का मेगा क्लस्टर विकसित करने की योजना है। मंत्री कुशवाह ने कहा कि सिंहस्थ-2028 के दौरान करोड़ों श्रद्धालु उज्जैन पहुंचेंगे और तब पूजा-अर्चना के लिए फूलों की मांग कई गुना बढ़ जाएगी। ऐसे में बाहर से फूलों को बाहर से मंगाने की बजाय स्थानीय किसानों के द्वारा उगाए गए फूलों की आपूर्ति की जाएगी इससे किसानों को फूलों के बेहतर दाम भी मिलेंगे।