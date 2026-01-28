28 जनवरी 2026,

बुधवार

भोपाल

एमपी में यहां 100 एकड़ में बनेगा फूलों का मेगा क्लस्टर, सरकार की तैयारी

mp news: धार्मिक स्थलों पर साल भर होने वाली फूलों की डिमांड को देखते हुए सरकार ने व्यावसायिक पुष्प उत्पादक क्लस्टर विकसित करने की योजना बनाई।

भोपाल

image

Shailendra Sharma

Jan 28, 2026

ujjain

mega flower cluster will be built across 100 acres government preparation

mp news: मध्यप्रदेश में सरकार ने फूलों का विशेष उत्पादन क्लस्टर विकसित करने का निर्णय लिया है। फूलों के मेगा क्लस्टर के लिए प्रदेश के उज्जैन व आसपास के क्षेत्र में करीब 100 एकड़ जमीन में फूलों का मेगा क्लस्टर विकसित किया जाएगा। उज्जैन में बाबा महाकाल सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर सालभर फूलों की बड़ी डिमांड होने और सिंहस्थ-2028 के दौरान फूलों की मांग बढ़ने को ध्यान में रखते हुए उज्जैन व आसपास के क्षेत्र का चयन किया गया है।

100 एकड़ में बनेगा फूलों का मेगा क्लस्टर

मध्यप्रदेश सरकार के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया है कि सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने उज्जैन में 100 एकड़ जमीन पर फूलों का विशेष उत्पादन क्लस्टर विकसित करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर साल भर फूलों की बड़ी डिमांड रहती है। जिसके कारण उज्जैन व आसपास के क्षेत्र में फूलों का मेगा क्लस्टर विकसित करने की योजना है। मंत्री कुशवाह ने कहा कि सिंहस्थ-2028 के दौरान करोड़ों श्रद्धालु उज्जैन पहुंचेंगे और तब पूजा-अर्चना के लिए फूलों की मांग कई गुना बढ़ जाएगी। ऐसे में बाहर से फूलों को बाहर से मंगाने की बजाय स्थानीय किसानों के द्वारा उगाए गए फूलों की आपूर्ति की जाएगी इससे किसानों को फूलों के बेहतर दाम भी मिलेंगे।

किसानों को किया जाएगा प्रोत्साहित

मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने बताया कि फूलों की वैज्ञानिक और व्यवसायिक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा उन्हें क्लस्टर के जरिए गुलाब, गेंदा, जरबेरा, रजनीगंधा जैसे अधिक मांग वाले फूलों के बारे में बताया जाएगा। इसके साथ ही उन्नत किस्मों के पौधों की उपलब्धता व फूलों के भंडारण की सुविधा व फूलों को सीधे मंडी व बाजार में किसान बेच सकें इसका भी सरकार ध्यान रखेगी। मंत्री कुशवाह ने कहा कि उज्जैन में विकसित होने वाला 100 एकड़ का फूलों का मेगा क्लस्टर मध्यप्रदेश को फूल उत्पादन राज्यों की श्रेणी में अग्रणी बनाने में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

Published on:

28 Jan 2026 06:28 pm

भोपाल / एमपी में यहां 100 एकड़ में बनेगा फूलों का मेगा क्लस्टर, सरकार की तैयारी

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

