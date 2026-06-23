पेट में दर्द से तड़प उठी 24 साल की युवती, दवाई खाते ही चली गई जान, भोपाल में हुई दर्दनाक घटना

Bhopal Girl Death Case- राजधानी भोपाल में एक युवती की दर्दनाक मौत हो गई। उसे पेट में दर्द हो रहा था। वह इतनी परेशान हो उठी कि मां की शुगर की दवाई खा ली। दवा के ओवरडोज से युवती की जान चली गई। युवती वंदना मीणा की मौत से पूरा परिवार सदमे में है। भोपाल के संतनगर Santnagar Bhopal में यह घटना घटी। पुलिस आज परिजनों के बयान ले सकती है। इस बीच कफ सिरप मामले में भी पुलिस की जांच आगे बढ़ी है। भोपाल पुलिस मुख्य आरोपी अंकित को दिल्ली ले जाकर पूछताछ करेगी। वह 27 तक एसटीएफ रिमांड पर है।