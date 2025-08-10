CG News: रक्षाबंधन की खुशियां मातम में बदलीं, घर जाती मासूम की कुएं में गिरकर मौत

छुट्टी पर घर लौटते समय, नक्सल प्रभावित इलाका होने के कारण, वह शुक्रवार को अपनी सहेली के साथ आश्रम के पास इचामीपारा में रिश्तेदार के घर रुक गई थी। शनिवार सुबह नहाने के लिए वह कुएं पर गई थी। इसी दौरान उसका पैर फिसला और वह कुएं में जा गिरी। कुआं गहरा और पानी से लबालब होने के कारण वह बाहर नहीं निकल सकी। सहेली के शोर मचाने के बाद भी जब तक लोग पहुंचे, तब तक देर हो चुकी थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर पीएम के बाद शव परिजनों को सौंपा दिया।