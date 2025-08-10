10 अगस्त 2025,

रविवार

बीजापुर

CG News: रक्षाबंधन की खुशियां मातम में बदलीं, घर जाती मासूम की कुएं में गिरकर मौत

CG News: नक्सल प्रभावित इलाका होने के कारण, वह शुक्रवार को अपनी सहेली के साथ आश्रम के पास इचामीपारा में रिश्तेदार के घर रुक गई थी। शनिवार सुबह नहाने के लिए वह कुएं पर गई थी।

बीजापुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 10, 2025

8 साल की मासूम की कुएं में गिरने से मौत (Photo source- Patrika)
8 साल की मासूम की कुएं में गिरने से मौत (Photo source- Patrika)

CG News: रक्षाबंधन की छुट्टियां पर घर की ओर लौट रही एक मासूम को घर पहुंचने से पहले ही काल ने अपनी चपेट में ले लिया। घटना आदर्श कन्या आश्रम इतामपारा की है। इस आश्रम में दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली 8 साल की लक्ष्मी पुनेम शनिवार अपने घर जाने निकली थी। एकाएक कुएं में गिरने से उसकी मौत हो गई। लक्ष्मी, इंद्रावती नदी के उस पार माड़ क्षेत्र के गोलमेटा ग्राम पंचायत मरामेटा की रहने वाली थी।

CG News: पीएम के बाद शव परिजनों को सौंपा

छुट्टी पर घर लौटते समय, नक्सल प्रभावित इलाका होने के कारण, वह शुक्रवार को अपनी सहेली के साथ आश्रम के पास इचामीपारा में रिश्तेदार के घर रुक गई थी। शनिवार सुबह नहाने के लिए वह कुएं पर गई थी। इसी दौरान उसका पैर फिसला और वह कुएं में जा गिरी। कुआं गहरा और पानी से लबालब होने के कारण वह बाहर नहीं निकल सकी। सहेली के शोर मचाने के बाद भी जब तक लोग पहुंचे, तब तक देर हो चुकी थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर पीएम के बाद शव परिजनों को सौंपा दिया।

CG News: चार दिनों में जिले में यह दूसरी दर्दनाक घटना है। इससे पहले चेरपाल पोटाकेबिन के दो छात्रों को सांप ने काटा था, जिसमें एक छात्र समीर की मौत हो गई थी। बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर छोटे बच्चों को बिना परिजनों के, बड़े छात्रों के साथ घर भेजने का जोखिम क्यों लिया जा रहा है?

10 Aug 2025 10:31 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bijapur / CG News: रक्षाबंधन की खुशियां मातम में बदलीं, घर जाती मासूम की कुएं में गिरकर मौत

