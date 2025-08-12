CG News: बीजापुर में शुरू हुई AI की नि:शुल्क ट्रेनिंग, 5 दिवसीय कोर्स से छात्रों को मिलेगा आधुनिक तकनीकी ज्ञान

CG News: कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ कलेक्टर साबित मिश्रा ने किया। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि एआई आज की दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकों में से एक है। इसके जरिए छात्र अपने प्रोजेक्ट्स और कार्यों को अधिक प्रभावी, सटीक और तेजी से पूरा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण में छात्रों को न केवल एआई की मूलभूत जानकारी दी जाएगी, बल्कि इसके व्यावहारिक उपयोग और विभिन्न क्षेत्रों में इसके संभावित अनुप्रयोगों के बारे में भी सिखाया जाएगा।