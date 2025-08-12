CG News: बीजापुर में शुरू हुई AI की नि:शुल्क ट्रेनिंग, 5 दिवसीय कोर्स से छात्रों को मिलेगा आधुनिक तकनीकी ज्ञान

CG News: जिला प्रशासन बीजापुर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बढ़ते उपयोग और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए छात्रों के लिए नि:शुल्क एआई प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह पांच दिवसीय कोर्स विशेष रूप से स्कूल और कॉलेज स्तर के विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी ज्ञान से सुसज्जित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
CG News: कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ कलेक्टर साबित मिश्रा ने किया। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि एआई आज की दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकों में से एक है। इसके जरिए छात्र अपने प्रोजेक्ट्स और कार्यों को अधिक प्रभावी, सटीक और तेजी से पूरा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण में छात्रों को न केवल एआई की मूलभूत जानकारी दी जाएगी, बल्कि इसके व्यावहारिक उपयोग और विभिन्न क्षेत्रों में इसके संभावित अनुप्रयोगों के बारे में भी सिखाया जाएगा।