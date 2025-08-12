12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गरियाबंद

CG News: जान जोखिम में डाल स्कूल पहुंच रहे बच्चे, विधायक ने कहा कलेक्टर को बताएंगे

CG News: नदी में बाढ़ आने के कारण मोहल्ले के ग्रामीण और स्कूली बच्चे स्टापडेम की तीन फीट चौड़े पिल्हरो को कूद फांदकर आना जाना करने मजबूर हो रहे हैं, जिससे कभी भी गंभीर दुर्घटना घटने की अंदेशा है।

गरियाबंद

Love Sonkar

Aug 12, 2025

CG News: जान जोखिम में डाल स्कूल पहुंच रहे बच्चे, विधायक ने कहा कलेक्टर को बताएंगे
जान जोखिम में डाल स्कूल पहुंच रहे बच्चे (Photo Patrika)

CG News: तहसील मुयालय मैनपुर नदी उस पार बसे स्टापडेम मोहल्ले के ग्रामीण बारिश के इन दिनों में शासन-प्रशासन की अनदेखी के चलते जान जोखिम में डालकर आना जाना करने मजबूर हो रहे हैं। स्टापडेम के पिल्हरो को कूद-कूदकर ग्रामीणों के साथ बच्चे स्कूल आने जाने करने को मजबूर हैं। इस मोहल्ले के लोगो ने अपनी समस्या बताने विधायक जनक ध्रुव के पास पहुंचे तो जनक ध्रुव ने तत्काल पैदल ही ग्रामीणों की समस्याओं को जानने स्टापडेम मोहल्ला पहुंच गये और स्वयं स्टापडेम के खतरनाक पिल्हरों को कूदकर गांव पहुंचे।

ग्रामीणों ने अपने बीच विधायक जनक ध्रुव को पाकर आत्मीयता से उनका स्वागत किया उनके साथ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रामकृष्ण ध्रुव, महामंत्री गेंदु यादव, मैनपुर के सरपंच हनिता नायक, पूर्व सरपंच सरिता ठाकुर एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तनवीर राजपूत व कई जनप्रतिनिधि पहुंचे थे। स्टापडेम मोहल्ला के ग्रामीण हेमंत कुमार, डोलेश कुमार, लोचन, श्यामबाई, मैनबाई, अब्दुल भाई, अक्कूू भाई, पीरू खान, सुमित्रा, केसर, जगदीश नागेश, गंगाधर, दीपक, शिवकुमार एवं मोहल्ले के लोगों ने बताया मैनपुर के इस स्टापडेम बेहद जर्जर स्थिति में पहुंच गया है और 20 फीट गहरे गड्ढे हो गये हैं। साथ ही जब ज्यादा बारिश होती है तो नदी में बाढ़ आने के कारण मोहल्ले के ग्रामीण और स्कूली बच्चे स्टापडेम की तीन फीट चौड़े पिल्हरो को कूद फांदकर आना जाना करने मजबूर हो रहे हैं, जिससे कभी भी गंभीर दुर्घटना घटने की अंदेशा है। इस मामले से मोहल्ले के लोगों ने स्थानीय अफसरो को कई बार अवगत करा चुके है लेकिन अब तक कोई समस्या को देखने तक नही पहुंचे हैं।

कभी भी कोई गंभीर दुर्घटना घट सकती है। छात्र-छात्राओं ने विधायक को बताया ज्यादा बारिश होने पर हम लोग स्कूल नही जा पाते और स्कूल गए तो घर वापस नही आ पाते। पूर्व में एक दो लोग पिसलकर गिर चुके हैं। मोहल्ले के लोगों ने बताया इस स्टापडेम को वर्षों पहले सिंचाई विभाग द्वारा निर्माण किया गया था, जो अब टूटकर क्षतिग्रस्त हो चुका है। साथ ही पिल्हर से कूदकर आना जाना करना ग्रामीणों की मजबूरी है।

ग्रामीणों ने विधायक से नदी के उपरी भाग में रपटा निर्माण की मांग की है। साथ ही क्षतिग्रस्त स्टापडेम की मरमत करवाने की मांग की है। नही तो आने वाले दिनो में मोहल्ले के लोगों को भारी परेशानी होगी। साथ ही स्टापडेम के नीचे कई मकान क्षतिग्रस्त हो सकता है। ग्रामीणों की बातों को गंभीरता से सुनने के बाद विधायक जनक ध्रुव ने कहा यह मामला बेहद गंभीर है। इस मामले से गरियाबंद कलेक्टर एवं संबंधित मंत्री से मुलाकात कर समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा।

झाड़ों को विधायक और ग्रामीणों ने श्रमदान कर हटाया

विधायक जनक ध्रुव जब स्टापडेम मोहल्ले के निरीक्षण में पहुंचे तो सैकड़ों की संया में लोगों की भीड़ लग गई। लोगों ने कहा कई बार इस समस्या से स्थानीय अफसरों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक समस्या का समाधान करना बहुत दूर कोई देखने तक नही पहुंचा है। विधायक जनक ध्रुव ने ग्रामीणों साथ स्टापडेम में बारिश के बाढ़ में फंसे बड़े-बड़े झाड़ और मलबा को श्रमदान कर हटाया, तो वहीं ग्रामीणों ने विधायक को अपने बीच पाकर गदगद हो गए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

12 Aug 2025 10:55 am

Published on:

12 Aug 2025 10:54 am

Hindi News / Chhattisgarh / Gariaband / CG News: जान जोखिम में डाल स्कूल पहुंच रहे बच्चे, विधायक ने कहा कलेक्टर को बताएंगे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.