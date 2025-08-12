CG News: जान जोखिम में डाल स्कूल पहुंच रहे बच्चे, विधायक ने कहा कलेक्टर को बताएंगे

ग्रामीणों ने अपने बीच विधायक जनक ध्रुव को पाकर आत्मीयता से उनका स्वागत किया उनके साथ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रामकृष्ण ध्रुव, महामंत्री गेंदु यादव, मैनपुर के सरपंच हनिता नायक, पूर्व सरपंच सरिता ठाकुर एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तनवीर राजपूत व कई जनप्रतिनिधि पहुंचे थे। स्टापडेम मोहल्ला के ग्रामीण हेमंत कुमार, डोलेश कुमार, लोचन, श्यामबाई, मैनबाई, अब्दुल भाई, अक्कूू भाई, पीरू खान, सुमित्रा, केसर, जगदीश नागेश, गंगाधर, दीपक, शिवकुमार एवं मोहल्ले के लोगों ने बताया मैनपुर के इस स्टापडेम बेहद जर्जर स्थिति में पहुंच गया है और 20 फीट गहरे गड्ढे हो गये हैं। साथ ही जब ज्यादा बारिश होती है तो नदी में बाढ़ आने के कारण मोहल्ले के ग्रामीण और स्कूली बच्चे स्टापडेम की तीन फीट चौड़े पिल्हरो को कूद फांदकर आना जाना करने मजबूर हो रहे हैं, जिससे कभी भी गंभीर दुर्घटना घटने की अंदेशा है। इस मामले से मोहल्ले के लोगों ने स्थानीय अफसरो को कई बार अवगत करा चुके है लेकिन अब तक कोई समस्या को देखने तक नही पहुंचे हैं।