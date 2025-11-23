CG News: आवारा कुत्तों की मॉनिटरिंग अब शिक्षकों के जिम्मे, स्कूलों में शुरू हुई ‘डॉग वॉच’

20 नवंबर 2025 को लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश के बाद शिक्षकों में असंतोष की लहर है। जारी निर्देशों के अनुसार स्कूलों के प्राचार्य और प्रधान पाठक को नोडल अधिकारी बनाते हुए स्कूल परिसर और आसपास रहने वाले कुत्तों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि स्कूलों को कुत्तों की गतिविधियों की निगरानी और सुरक्षा उपाय खुद सुनिश्चित करने होंगे।