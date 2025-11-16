CG News: PM मोदी ने बीजापुर को दी बड़ी सौगात! 90 करोड़ रुपए के मिले दो नए एकलव्य विद्यालय

पीएम मोदी ने बीजापुर को दी बड़ी सौगात (photo source- Patrika)
CG News: भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे जिले में जनजातीय गौरव दिवस उत्साह, परंपरा और गौरव के साथ मनाया गया। नवोदय विद्यालय परिसर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में विभिन्न जनजातीय समाजों के प्रतिनिधियों ने पारंपरिक रीति-रिवाजों से भगवान बिरसा मुंडा (Birsa Munda Jayanti) को नमन किया। रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समारोह को उत्सवमय माहौल में बदल दिया।
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वर्चुअल रूप से जुड़े। उन्होंने देशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएँ देते हुए बिरसा मुंडा के अदय साहस, संघर्ष और स्वतंत्रता संग्राम में उनके अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि दी। जनजातीय गौरव दिवस के इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने जिले को शिक्षा क्षेत्र में बड़ी सौगात दी। 90 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित दो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का वर्चुअल लोकार्पण किया गया। इनमें बालक एवं बालिका एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, आवापल्ली, बालक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, भोपालपटनम शामिल है।
कार्यक्रम में पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, जिला पंचायत सदस्य नीना रावतिया उद्दे, सदस्य मैथ्यूज कुजूर, कलेक्टर संबित मिश्रा, अपर कलेक्टर भूपेन्द्र अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर जागेश्वर कौशल, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास देवेंद्र सिंह सहित बड़ी संया में अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
CG News: इन अत्याधुनिक संस्थानों से हजारों जनजातीय विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक सुविधाएँ और बेहतर शैक्षणिक माहौल मिलेगा, जिससे क्षेत्र में शिक्षा का स्तर और ऊँचा होगा। (Chhattisgarh Latest News)
जिला पंचायत अध्यक्ष जानकी कोरसा ने सभी नागरिकों को जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएँ दीं और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का संदेश मंच से पढ़कर सुनाया। प्रधानमंत्री के उद्बोधन को भारी संया में उपस्थित आमजन, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने ध्यानपूर्वक सुना।
