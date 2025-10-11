IED Blast: आईईडी की चपेट में आया मासूम, गंभीर रूप से घायल

प्रेशर आईईडी की चपेट में ग्रामीण (Photo Patrika)
IED Blast: नक्सल प्रभावित गंगालूर के पीड़िया गांव में शुक्रवार दोपहर नक्सलियों के लगाए प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से एक मासूम घायल हो गया। घटना के स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि बच्चा खेलते हुए अनजाने में उस स्थान पर पहुंच गया था, जहां नक्सलियों ने आईईडी बिछा रखी थी।
विस्फोट की आवाज सुनते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल बालक को तत्काल सीआरपीएफ कैंप लाया गया। जवानों ने तत्परता दिखाते हुए बच्चे को प्राथमिक उपचार दिया और उसे बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल बीजापुर रेफर किया, जहां उसका इलाज जारी है।
इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने आसपास के इलाकों में सघन सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, ताकि क्षेत्र को सुरक्षित किया जा सके और अन्य संभावित विस्फोटक बरामद किए जा सकें।
बीते कुछ महीनों में जिले के अंदरूनी इलाकों में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी विस्फोटों की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें आम नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है।
बड़ी खबरेंView All
बीजापुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग