IED Blast: आईईडी की चपेट में आया मासूम, गंभीर रूप से घायल

IED Blast: नक्सल प्रभावित गंगालूर के पीड़िया गांव में शुक्रवार दोपहर नक्सलियों के लगाए प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से एक मासूम घायल हो गया। घटना के स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि बच्चा खेलते हुए अनजाने में उस स्थान पर पहुंच गया था, जहां नक्सलियों ने आईईडी बिछा रखी थी।