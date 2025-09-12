सुरक्षाबलों से मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर, बढ़ सकती है संख्या… दोनों ओर से चल रही ताबड़तोड़ फायरिंग

ड्रैग फोर्स (DRG) के जवानों ने इलाके की पूरी घेराबंदी कर दी है, ताकि नक्सली किसी भी तरह भाग न सकें। सुरक्षा बलों ने इलाके में आम जनता से सावधानी बरतने की अपील की है और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि मुठभेड़ की पूरी जानकारी मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह मुठभेड़ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की सख्त कार्रवाई और इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के प्रयासों को दिखाती है।