नक्सलियों का खूनी खेल: 2 ग्रामीणों को धारदार हथियार से काट डाला, उपमुख्यमंत्री के लौटते ही मचाई दहशत

Big Breaking News: बीजापुर जिले के उसूर थाना क्षेत्र में शुक्रवार की रात नक्सलियों ने एक बार फिर खूनी खेल खेलते हुए दो निर्दोष ग्रामीणों की बेरहमी से हत्या कर दी। नक्सलियों ने ग्राम नेलाकांकेर निवासी रवि कटटम (25 वर्ष, पिता कन्ना) और तिरूपति सोढी (38 वर्ष, पिता नरसा) को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से क्षेत्र में दहशत और भय का माहौल फैल गया है।