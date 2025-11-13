सर्जरी के बाद बिगड़ी मरीजों की हालत! मोतियाबिंद सर्जरी में लापरवाही का शक, घटिया दवा या ड्रॉप बने इंफेक्शन की वजह?

बीजापुर जिला अस्पताल सिविल सर्जन डॉ. रत्ना ठाकुर ने कहा की आंखों में इंफेक्शन वाले 9 मरीजों को बुधवार की सुबह आंबेडकर अस्पताल में भर्ती किया गया है। मरीजों में 8 महिला व एक पुरुष है। सभी की आंखों में गंभीर सूजन है। इसलिए सर्जरी वाली आंखों में कितनी रोशनी है, डॉक्टर भी इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। आशंका है कि इनमें कुछ मरीजों की रोशनी जा सकती है। 20 दिनों पहले ऑपरेशन होने के बाद आंखों में इंफेक्शन फैलना गंभीर लापरवाही का नतीजा हो सकता है।