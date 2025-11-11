CG News: इलाज की जगह रेफर… जिला अस्पताल में मचा हाहाकार! 2 साल से ठप है विस्तार योजना

महारानी मौजूदा समय में सीमित सुविधा और बेड के अभाव में रेफरल सेंटर बनकर रह गया। जिला अस्पताल की क्षमता 100 से 300 करने की घोषणा लंबे वक्त बाद भी लंबित है। शहर के मरीज डिमरापाल जाकर भर्ती नहीं होना चाहते लेकिन बेड की कमी की वजह से उन्हें वहां जाना पड़ रहा है। महारानी अस्पताल को पिछली सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके संवारा था। तब कहा गया था कि समय के साथ यहां की मांग के अनुरूप काम होते रहेंगे लेकिन बीते दो साल में यहां एक भी नया काम नहीं हो पाया है।