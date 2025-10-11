भीम आर्मी चीफ पर रोहिणी का सनसनीखेज बयान! प्यार में मौत की कसमें खाई, शादी छुपाई, सांसद बनते ही बदला रवैया

Rohini Ghavri Allegations: भीम आर्मी चीफ और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ़ रावण पर गंभीर आरोप लगाते हुए पीएचडी स्कॉलर डॉ. रोहिणी घावरी ने खुलासा किया है कि चंद्रशेखर ने उनसे शादी की बात छुपाई और फिर सत्ता मिलते ही उनका साथ छोड़ दिया। रोहिणी का कहना है कि पहले उसने उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल किया, ‘तुम्हारे बिना मर जाऊंगा’ कहा, और जब उन्होंने सुसाइड की धमकी दी तो बोला- “अगर तुम्हारी मौत ऐसे ही होनी है, तो यही सही।” रोहिणी बताती हैं कि 2022 से चले आ रहे इस रिश्ते को चंद्रशेखर ने खुद स्वार्थ के लिए चलाया और फिर सांसद बनने के बाद खत्म कर दिया।