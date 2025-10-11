Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिजनोर

भीम आर्मी चीफ पर रोहिणी का सनसनीखेज बयान! प्यार में मौत की कसमें खाई, शादी छुपाई, सांसद बनते ही बदला रवैया

Chandrashekhar Azad Controversy: डॉ. रोहिणी घावरी ने भीम आर्मी चीफ और सांसद चंद्रशेखर आजाद पर भावनात्मक ब्लैकमेल, शादी छिपाने और सत्ता हासिल करने के बाद रिश्ता तोड़ने का गंभीर आरोप लगाया है। उनका दावा है कि चंद्रशेखर ने उन्हें डराने के लिए झूठा फ्रॉड केस यूनाइटेड नेशंस में दाखिल किया और उनके करियर को बर्बाद करने की कोशिश की।

3 min read

बिजनोर

image

Mohd Danish

Oct 11, 2025

bhim army chief chandrashekhar azad sexual harassment claims by dr rohini

भीम आर्मी चीफ पर रोहिणी का सनसनीखेज बयान! Image Source - 'X' @DrRohinighavari

Rohini Ghavri Allegations: भीम आर्मी चीफ और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ़ रावण पर गंभीर आरोप लगाते हुए पीएचडी स्कॉलर डॉ. रोहिणी घावरी ने खुलासा किया है कि चंद्रशेखर ने उनसे शादी की बात छुपाई और फिर सत्ता मिलते ही उनका साथ छोड़ दिया। रोहिणी का कहना है कि पहले उसने उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल किया, ‘तुम्हारे बिना मर जाऊंगा’ कहा, और जब उन्होंने सुसाइड की धमकी दी तो बोला- “अगर तुम्हारी मौत ऐसे ही होनी है, तो यही सही।” रोहिणी बताती हैं कि 2022 से चले आ रहे इस रिश्ते को चंद्रशेखर ने खुद स्वार्थ के लिए चलाया और फिर सांसद बनने के बाद खत्म कर दिया।

शादी छिपाई, सच्चाई सामने आई तो बदला रवैया

रोहिणी ने बताया कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान जब चंद्रशेखर ने नामांकन दाखिल किया, तभी उन्हें पहली बार पता चला कि वह पहले से शादीशुदा हैं। जब उन्होंने सवाल किया, तो चंद्रशेखर ने रोते हुए कहा कि “तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा।” उसने बार-बार कॉल्स किए, बहन और विदेशी दोस्तों से कहलवाया कि रोहिणी उससे बात करे। रोहिणी के मुताबिक अगर वह उस समय भावनाओं में न बहतीं, तो आज इस रिश्ते से पहले ही बाहर निकल जातीं।

तलाक का वादा, फिर ब्लैकमेल का बहाना

रोहिणी ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया कि चंद्रशेखर ने उन्हें बताया कि उसकी शादी ब्लैकमेल के तहत हुई थी। उसने कहा था कि शादी से पहले महिला प्रेग्नेंट थी और इसलिए उसे मजबूरन शादी करनी पड़ी। रोहिणी के अनुसार, चंद्रशेखर का वादा था कि वह तलाक लेकर उनसे शादी करेगा, यहां तक कि उसने कहा कि उसने लॉयर से बात कर ली है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने नया बहाना बना दिया कि पत्नी ब्लैकमेल कर रही है और शब्बीरपुर कांड उजागर करने की धमकी दे रही है।

सबूत मिटाने की कोशिश

डॉ. घावरी ने कहा कि उनके पास कई वॉयस रिकॉर्डिंग हैं जिनमें चंद्रशेखर ने शादी का वादा किया था। जब वह हाल ही में भारत आईं, तो चंद्रशेखर ने उनके फोन से निजी डेटा डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन वह पहले ही डेटा लैपटॉप में ट्रांसफर कर चुकी थीं। उन्होंने कहा कि यह सबूत इस झूठे रिश्ते की असलियत को साबित करते हैं।

सांसद बनते ही तोड़ा रिश्ता, जाति का मुद्दा उठाया

रोहिणी ने बताया कि सितंबर 2024 में चंद्रशेखर जब सांसद बनने के बाद ऑस्ट्रिया आए, तो उन्होंने उन्हें बुलाकर रिश्ता खत्म करने की बात कही। उन्होंने कहा कि वे अब राजनीति में हैं और समाज उनकी इस रिलेशनशिप को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि “तुम वाल्मीकि हो और मैं जाटव।” रोहिणी ने कहा - “चंद्रशेखर ने कहा था कि हमारी जोड़ी कांशीराम-मायावती जैसी बनेगी, लेकिन संसद की कुर्सी पाते ही उन्होंने रंग बदल लिया।” इटली के मिलान एयरपोर्ट पर इस बात को लेकर दोनों में तीखी बहस भी हुई।

यूएन केस बनाकर दबाव डालने की साजिश

रोहिणी ने आगे खुलासा किया कि जब उन्होंने यह तय किया कि अब चुप नहीं रहेंगी, तो चंद्रशेखर ने उनके खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में फ़्रॉड का केस दायर कराया। उनपर आरोप लगाया गया कि वे भारत के प्रतिनिधियों की पहचान का इस्तेमाल कर लोगों से पैसे लेती हैं। कोर्ट जांच में कुछ साबित नहीं हुआ और उन्हें क्लीन चिट मिल गई। रोहिणी ने कहा कि उसने ये केस मुझे डराने और दबाने के लिए किया, ताकि मैं वापस मुड़ जाऊं।

अब न्याय की लड़ाई

इंदौर की मूल निवासी डॉ. रोहिणी ने कहा कि वह एक सफाई कर्मचारी की बेटी हैं और अपने दम पर स्कॉलरशिप पाकर विदेश तक पहुंचीं हैं। उन्होंने बताया कि परिवार चलाने के लिए रेस्तरां में वेट्रेस का काम भी किया। “मैंने किसी का एक पैसा नहीं खाया,” वह कहती हैं, “लेकिन चंद्रशेखर ने मेरे करियर और सम्मान को कुचल दिया।” अब उन्होंने कहा है कि वह कानूनी लड़ाई लड़ेंगी और चंद्रशेखर आज़ाद के सभी झूठों को सामने लाएंगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Oct 2025 11:29 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / भीम आर्मी चीफ पर रोहिणी का सनसनीखेज बयान! प्यार में मौत की कसमें खाई, शादी छुपाई, सांसद बनते ही बदला रवैया

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बिजनौर हाईवे पर खौफनाक वारदात! ढाबे पर खाना खाते युवक की पीट-पीटकर हत्या, फौजी भाई की हालत नाज़ुक

bijnor highway dhaba murder police presence fauji brother injured
बिजनोर

पलभर में बिखर गईं दो जिंदगी: बिजनौर में गैस टैंकर के नदी में गिरने से चालक-परिचालक की मौत; मची अफरा-तफरी

bijnor liquid co2 tanker accident driver assistant death nachna river
बिजनोर

ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां… चंद्रशेखर पर रोहिणी का बड़ा आरोप

Bijnor
बिजनोर

‘यहीं भुगतेगा…कोई उठाने वाला भी नहीं होगा’, डॉ. रोहिनी ने कहा-मां-बाप की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती

बिजनोर

बिजनौर में विजयादशमी पर 100 जगहों पर रावण दहन, 60 फीट ऊंचा पुतला और 150 मेले, सुरक्षा के लिए 1500 पुलिसकर्मी तैनात

bijnor dussehra celebration 60 feet ravan puppet police security
बिजनोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.