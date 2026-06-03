डॉक्टर ने नर्स के साथ दुष्कर्म किया, प्रेग्नेंट होने पर शादी का झांसा देकर धर्म बदलने का दबाव बनाया; आरोपी गिरफ्तार

धामपुर के सीओ अभय कुमार पांडेय ने बताया, 'पीड़िता की शिकायत पर आरोपी चिकित्सक फैजान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर लगाए गए गैंगरेप और धर्मांतरण के दबाव वाले आरोपों की भी जांच की जा रही है। घटना के सभी पहलुओं की गहन जांच चल रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।'