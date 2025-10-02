Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिजनोर

बिजनौर में विजयादशमी पर 100 जगहों पर रावण दहन, 60 फीट ऊंचा पुतला और 150 मेले, सुरक्षा के लिए 1500 पुलिसकर्मी तैनात

Bijnor News: यूपी के बिजनौर में विजयादशमी का भव्य आयोजन आज बड़े उत्साह के साथ मनाया जाएगा। जिले भर में 100 से अधिक स्थानों पर रावण के पुतले का दहन होगा, जबकि बिजनौर नगर में 60 फीट ऊंचे रावण के पुतले को जलाया जाएगा।

2 min read

बिजनोर

image

Mohd Danish

Oct 02, 2025

bijnor dussehra celebration 60 feet ravan puppet police security

बिजनौर में विजयादशमी पर 100 जगहों पर रावण दहन | AI Generated Image

Dussehra Celebration in Bijnor: बिजनौर जिले में आज विजयादशमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। जिले भर के लगभग 100 स्थानों पर रावण के पुतलों का दहन किया जाएगा, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। बिजनौर नगर में 60 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन होगा। श्री रामलीला सेवा समिति ने इस भव्य आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

शहर में छाएगी रौनक

बिजनौर, नजीबाबाद, चांदपुर, नगीना और धामपुर तहसील क्षेत्रों में 150 से अधिक स्थानों पर दशहरा मेले आयोजित किए जाएंगे। इनमें से करीब 100 जगहों पर रावण के पुतलों का दहन होगा। मेले में झूले, खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भरमार रहेगी, जिससे लोगों को त्योहार का पूरा आनंद मिलेगा।

सुरक्षा व्यवस्था के लिए 1500 पुलिसकर्मी तैनात

पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिले में तीन एएसपी, आठ सीओ और 1500 पुलिसकर्मी तथा पीएसी के जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने मेले और रामलीला स्थलों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

श्री रामलीला समिति के पदाधिकारी राहुल शर्मा के अनुसार बिजनौर नगर में रावण और मेघनाद के पुतलों का दहन होगा। रावण का पुतला 60 फीट और मेघनाद का पुतला 50 फीट ऊंचा बनाया गया है। पिछले साल आर्थिक तंगी के कारण मेघनाद के पुतले का दहन नहीं हो पाया था। पुतला दहन आज शाम 6:30 बजे किया जाएगा।

अग्निशमन सुरक्षा की व्यवस्था

यातायात प्रभारी रवि नैन ने बताया कि भव्य रामलीला आयोजन के कारण थाना जानी चौराहा, गंज तिराहा और कालिका मंदिर से मार्ग बंद रहेंगे। सभी वाहनों को चक्कर मार्ग से होकर निकाला जाएगा। अग्निशमन अधिकारी शीशपाल सिंह ने बताया कि सभी दशहरा मेले स्थलों पर अग्निशमन यंत्र और कर्मचारी उपलब्ध रहेंगे। बिजनौर रामलीला मैदान में दोपहर ढाई बजे से देर रात तक मुख्य मेलों में फायर टैंकर भी तैनात रहेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

विजयादशमी

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Oct 2025 09:55 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / बिजनौर में विजयादशमी पर 100 जगहों पर रावण दहन, 60 फीट ऊंचा पुतला और 150 मेले, सुरक्षा के लिए 1500 पुलिसकर्मी तैनात

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

चंद्रशेखर को मैं सजा दूंगी, रोहिणी बोली- ‘दो कौड़ी की सफलता के लिए जीवन बर्बाद कर…’,

चंद्रशेखर आजाद रावण और रोहिणी की फोटो सोर्स पत्रिका
बिजनोर

बिजनौर में रिश्तों का कत्ल! बड़े भाई ने छोटे भाई का गला दबाकर ली जान, पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

elder brother killed younger brother in bijnor
बिजनोर

‘मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई, अब मारकर मरूंगी’ रोहिणी ने कहा, चंद्रशेखर पर भरोसा कर के अपने चरित्र पर दाग लगा लिया

Bijnor-news
बिजनोर

Bijnor: बिजनौर की पटाखा फैक्ट्री में जोरदार ब्लास्ट, कई किलोमीटर तक गई धमाके की आवाज, गांव में डरावना माहौल

bijnor sikribhogpur fireworks factory blast
बिजनोर

बिजनौर एसपी ने ताबड़तोड़ किए 6 थानाध्यक्षों के तबादले, पुलिस विभाग में मचा हड़कंप, ये है वजह

bijnor police transfer six station officers after mandawar robberies
बिजनोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.