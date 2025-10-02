बिजनौर में विजयादशमी पर 100 जगहों पर रावण दहन, 60 फीट ऊंचा पुतला और 150 मेले, सुरक्षा के लिए 1500 पुलिसकर्मी तैनात

बिजनौर में विजयादशमी पर 100 जगहों पर रावण दहन | AI Generated Image
Dussehra Celebration in Bijnor: बिजनौर जिले में आज विजयादशमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। जिले भर के लगभग 100 स्थानों पर रावण के पुतलों का दहन किया जाएगा, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। बिजनौर नगर में 60 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन होगा। श्री रामलीला सेवा समिति ने इस भव्य आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
बिजनौर, नजीबाबाद, चांदपुर, नगीना और धामपुर तहसील क्षेत्रों में 150 से अधिक स्थानों पर दशहरा मेले आयोजित किए जाएंगे। इनमें से करीब 100 जगहों पर रावण के पुतलों का दहन होगा। मेले में झूले, खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भरमार रहेगी, जिससे लोगों को त्योहार का पूरा आनंद मिलेगा।
पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिले में तीन एएसपी, आठ सीओ और 1500 पुलिसकर्मी तथा पीएसी के जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने मेले और रामलीला स्थलों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
श्री रामलीला समिति के पदाधिकारी राहुल शर्मा के अनुसार बिजनौर नगर में रावण और मेघनाद के पुतलों का दहन होगा। रावण का पुतला 60 फीट और मेघनाद का पुतला 50 फीट ऊंचा बनाया गया है। पिछले साल आर्थिक तंगी के कारण मेघनाद के पुतले का दहन नहीं हो पाया था। पुतला दहन आज शाम 6:30 बजे किया जाएगा।
यातायात प्रभारी रवि नैन ने बताया कि भव्य रामलीला आयोजन के कारण थाना जानी चौराहा, गंज तिराहा और कालिका मंदिर से मार्ग बंद रहेंगे। सभी वाहनों को चक्कर मार्ग से होकर निकाला जाएगा। अग्निशमन अधिकारी शीशपाल सिंह ने बताया कि सभी दशहरा मेले स्थलों पर अग्निशमन यंत्र और कर्मचारी उपलब्ध रहेंगे। बिजनौर रामलीला मैदान में दोपहर ढाई बजे से देर रात तक मुख्य मेलों में फायर टैंकर भी तैनात रहेंगे।
बिजनोर
उत्तर प्रदेश
