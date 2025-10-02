बिजनौर में विजयादशमी पर 100 जगहों पर रावण दहन, 60 फीट ऊंचा पुतला और 150 मेले, सुरक्षा के लिए 1500 पुलिसकर्मी तैनात

यातायात प्रभारी रवि नैन ने बताया कि भव्य रामलीला आयोजन के कारण थाना जानी चौराहा, गंज तिराहा और कालिका मंदिर से मार्ग बंद रहेंगे। सभी वाहनों को चक्कर मार्ग से होकर निकाला जाएगा। अग्निशमन अधिकारी शीशपाल सिंह ने बताया कि सभी दशहरा मेले स्थलों पर अग्निशमन यंत्र और कर्मचारी उपलब्ध रहेंगे। बिजनौर रामलीला मैदान में दोपहर ढाई बजे से देर रात तक मुख्य मेलों में फायर टैंकर भी तैनात रहेंगे।