Fake Transgender: रंगे हाथ पकड़ा गया फर्जी किन्नर, समाज ने जूते चप्पलों से दी सजा, नुमाइश मैदान में हंगामा

Fake Transgender News: बिजनौर के नुमाइश मैदान में एक फर्जी किन्नर को किन्नर समाज ने रंगे हाथ पकड़ लिया। शावेज नाम का यह युवक बधाई के नाम पर लोगों से पैसे वसूल रहा था। किन्नर समाज ने उसकी चप्पलों से पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया।

बिजनोर

Mohd Danish

Aug 25, 2025

bijnor fake transgender caught extorting money video viral
Fake Transgender: रंगे हाथ पकड़ा गया फर्जी किन्नर | Image Source - Social Media 'X'

Fake Transgender Caught in Bijnor: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नुमाइश मैदान में रविवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक फर्जी किन्नर को किन्नर समाज ने पकड़ लिया। आरोपी की पहचान शावेज नामक युवक के रूप में हुई, जो लंबे समय से किन्नर बनकर लोगों से पैसे वसूल रहा था।

किन्नर समाज ने की पिटाई

जैसे ही शावेज पकड़ा गया, किन्नर समाज के सदस्यों ने उसकी जूते-चप्पलों और पानी की बोतल से पिटाई कर दी। भीड़भाड़ वाले मैदान में यह नजारा देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो किसी ने मोबाइल से रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

वीडियो हुआ वायरल

वीडियो में साफ दिख रहा है कि किन्नर समाज के लोग आरोपी शावेज को पकड़कर नुमाइश मैदान में घुमा रहे हैं। चारों ओर लोग हंगामे का नजारा देखने के लिए रुक गए। इस वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर तेजी से सुर्खियां बटोरी हैं।

किन्नर समाज का आरोप

किन्नर समाज की प्रतिनिधि नैना ने बताया कि शावेज लंबे समय से इस तरह की हरकतों में शामिल था। वह किन्नर समाज की आड़ में लोगों को धोखा देकर पैसे ऐंठ रहा था, जिससे असली किन्नर समाज की आजीविका प्रभावित हो रही थी। सूचना मिलते ही किन्नर समाज के सदस्य सक्रिय हुए और उसे रंगे हाथ पकड़ लिया।

पुलिस के हवाले किया आरोपी

पकड़े जाने के दौरान हुई हाथापाई में शावेज को चोटें भी आईं। किन्नर समाज के सदस्य उसे पकड़कर कोतवाली शहर थाने ले गए और पुलिस से कानूनी कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

Published on:

25 Aug 2025 07:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / Fake Transgender: रंगे हाथ पकड़ा गया फर्जी किन्नर, समाज ने जूते चप्पलों से दी सजा, नुमाइश मैदान में हंगामा

