Fake Transgender: रंगे हाथ पकड़ा गया फर्जी किन्नर, समाज ने जूते चप्पलों से दी सजा, नुमाइश मैदान में हंगामा

किन्नर समाज की प्रतिनिधि नैना ने बताया कि शावेज लंबे समय से इस तरह की हरकतों में शामिल था। वह किन्नर समाज की आड़ में लोगों को धोखा देकर पैसे ऐंठ रहा था, जिससे असली किन्नर समाज की आजीविका प्रभावित हो रही थी। सूचना मिलते ही किन्नर समाज के सदस्य सक्रिय हुए और उसे रंगे हाथ पकड़ लिया।