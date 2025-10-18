‘मैं जज हूं’ बोलकर बैंक में 35 लाख का लोन मांगना पड़ा भारी, फर्जी महिला न्यायाधीश और पेशकार सलाखों के पीछे

बताया गया है कि बिजनौर के एचडीएफसी बैंक में आयशा परवीन नाम की महिला 30 लाख रुपये का पर्सनल लोन लेने के लिए पहुंची। महिला अपने साथ पेशकार, एक वकील और ड्राइवर भी लेकर आई थी। लोन के लिए उसने सैलरी स्लिप, ज्वाइनिंग लेटर और सैलरी अकाउंट की स्टेटमेंट जैसी कागजात भी बैंक को दिखाए। बैंक लोन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर चुका था, तभी महिला की असली पहचान सामने आई।