‘मैं जज हूं’ बोलकर बैंक में 35 लाख का लोन मांगना पड़ा भारी, फर्जी महिला न्यायाधीश और पेशकार सलाखों के पीछे

‘मैं जज हूं’ बोलकर बैंक में 35 लाख का लोन मांगना पड़ा भारी | Image Source - 'X' @bijnorpolice
Fake woman judge in Bijnor: यूपी के बिजनौर जिले में एक नया चौंकाने वाला मामला सामने आया है। फर्जी आईएएस और आईपीएस के बाद अब एक महिला को फर्जी जज बन बैंक में पर्सनल लोन लेने के लिए पकड़ा गया है। महिला पूरे प्रोटोकॉल का लाभ उठा रही थी और बैंक कर्मियों को अपनी असली पहचान के बारे में गुमराह कर रही थी।
बताया गया है कि बिजनौर के एचडीएफसी बैंक में आयशा परवीन नाम की महिला 30 लाख रुपये का पर्सनल लोन लेने के लिए पहुंची। महिला अपने साथ पेशकार, एक वकील और ड्राइवर भी लेकर आई थी। लोन के लिए उसने सैलरी स्लिप, ज्वाइनिंग लेटर और सैलरी अकाउंट की स्टेटमेंट जैसी कागजात भी बैंक को दिखाए। बैंक लोन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर चुका था, तभी महिला की असली पहचान सामने आई।
बिजनौर पुलिस ने बताया कि फर्जी महिला जज से पूछताछ की जा रही है। महिला ने खुद को मुजफ्फनगर की रहने वाली बताया और रामपुर में तैनाती होने का दिखावा कर बैंक में लोन लेने आई थी। महिला के साथियों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस जांच कर रही है कि मामले में कितने लोग शामिल थे और किस प्रकार से बैंक को गुमराह किया गया।
बैंक में लोन आवेदन के दौरान दस्तावेज़ प्रदान करने वाले वकील अनस निवासी किशनवास थाना मंडावर सहित अन्य साथियों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। जांच के आधार पर तय किया जाएगा कि महिला और उसके साथियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कैसे की जाए। बैंक और स्थानीय प्रशासन इस घटना के बाद सतर्क हो गए हैं।
