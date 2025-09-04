Patrika LogoSwitch to English

बिजनोर

Bijnor News: यात्रियों को बड़ी राहत! गंगा-बैराज पुल पर शुरू हुआ बसों का संचालन, अभी इन वाहनों पर है रोक

Bijnor Ganga Barrage Bridge: बिजनौर गंगा बैराज पुल पर 25 दिन बाद रोडवेज और निजी बसों की आवाजाही शुरू हो गई है। एनएचएआई द्वारा मरम्मत और जांच पूरी होने के बाद यात्रियों को राहत मिली है।

बिजनोर

Mohd Danish

Sep 04, 2025

bijnor ganga barrage bridge bus services resume after 25 days
Bijnor News: यात्रियों को बड़ी राहत! Image Source - Social Media 'X'

Ganga barrage bridge bus services resume in Bijnor: यूपी के बिजनौर जिले के यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। 25 दिनों तक बंद रहने के बाद गंगा बैराज पुल पर अब रोडवेज और निजी बसों का संचालन शुरू हो गया है। पुल पर मरम्मत कार्य और एनएचएआई की तकनीकी जांच पूरी होने के बाद बुधवार सुबह बसों को हरी झंडी दिखाई गई। इससे हजारों यात्रियों को बड़ी सुविधा मिली है।

मरम्मत कार्य ने खोला रास्ता

गंगा बैराज पुल के गेट नंबर 21 और 28 के स्लैब के एक्सपेंशन जॉइंट में समस्या आने के कारण यह मार्ग बंद कर दिया गया था। पानी के दबाव से गैप सामान्य से अधिक बढ़ गया था, जिसकी वजह से सात अगस्त से सभी प्रकार के वाहनों (दोपहिया छोड़कर) पर रोक लगा दी गई थी। मरम्मत के दौरान गार्डर के नीचे पेडस्टल बनाकर चार नए बेयरिंग लगाए गए और गेट नंबर 28 की मरम्मत भी पूरी की गई।

यात्रियों की मुश्किलें खत्म

मरम्मत के चलते यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। पुल के दोनों ओर बसों को रोका जाता था और यात्री पैदल या ई-रिक्शा से पुल पार करने को मजबूर थे। लेकिन अब बसों की आवाजाही शुरू होने से लोगों को सीधा और सुरक्षित सफर का विकल्प मिल गया है।

भारी वाहनों पर अभी रोक

फिलहाल गंगा बैराज पुल से केवल रोडवेज और निजी बसों को ही गुजरने की अनुमति दी गई है। एनएचएआई के सहायक अभियंता आशीष शर्मा ने बताया कि बसों के संचालन के बाद पुल की जांच की जाएगी और उसके बाद भारी वाहनों को भी अनुमति दी जाएगी। अनुमान है कि अगले एक सप्ताह के भीतर ट्रक और अन्य भारी वाहन भी इस मार्ग से गुजर सकेंगे।

04 Sept 2025 10:28 am

