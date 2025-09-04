Bijnor News: यात्रियों को बड़ी राहत! गंगा-बैराज पुल पर शुरू हुआ बसों का संचालन, अभी इन वाहनों पर है रोक

Ganga barrage bridge bus services resume in Bijnor: यूपी के बिजनौर जिले के यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। 25 दिनों तक बंद रहने के बाद गंगा बैराज पुल पर अब रोडवेज और निजी बसों का संचालन शुरू हो गया है। पुल पर मरम्मत कार्य और एनएचएआई की तकनीकी जांच पूरी होने के बाद बुधवार सुबह बसों को हरी झंडी दिखाई गई। इससे हजारों यात्रियों को बड़ी सुविधा मिली है।
गंगा बैराज पुल के गेट नंबर 21 और 28 के स्लैब के एक्सपेंशन जॉइंट में समस्या आने के कारण यह मार्ग बंद कर दिया गया था। पानी के दबाव से गैप सामान्य से अधिक बढ़ गया था, जिसकी वजह से सात अगस्त से सभी प्रकार के वाहनों (दोपहिया छोड़कर) पर रोक लगा दी गई थी। मरम्मत के दौरान गार्डर के नीचे पेडस्टल बनाकर चार नए बेयरिंग लगाए गए और गेट नंबर 28 की मरम्मत भी पूरी की गई।
मरम्मत के चलते यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। पुल के दोनों ओर बसों को रोका जाता था और यात्री पैदल या ई-रिक्शा से पुल पार करने को मजबूर थे। लेकिन अब बसों की आवाजाही शुरू होने से लोगों को सीधा और सुरक्षित सफर का विकल्प मिल गया है।
फिलहाल गंगा बैराज पुल से केवल रोडवेज और निजी बसों को ही गुजरने की अनुमति दी गई है। एनएचएआई के सहायक अभियंता आशीष शर्मा ने बताया कि बसों के संचालन के बाद पुल की जांच की जाएगी और उसके बाद भारी वाहनों को भी अनुमति दी जाएगी। अनुमान है कि अगले एक सप्ताह के भीतर ट्रक और अन्य भारी वाहन भी इस मार्ग से गुजर सकेंगे।