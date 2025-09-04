Bijnor News: यात्रियों को बड़ी राहत! गंगा-बैराज पुल पर शुरू हुआ बसों का संचालन, अभी इन वाहनों पर है रोक

गंगा बैराज पुल के गेट नंबर 21 और 28 के स्लैब के एक्सपेंशन जॉइंट में समस्या आने के कारण यह मार्ग बंद कर दिया गया था। पानी के दबाव से गैप सामान्य से अधिक बढ़ गया था, जिसकी वजह से सात अगस्त से सभी प्रकार के वाहनों (दोपहिया छोड़कर) पर रोक लगा दी गई थी। मरम्मत के दौरान गार्डर के नीचे पेडस्टल बनाकर चार नए बेयरिंग लगाए गए और गेट नंबर 28 की मरम्मत भी पूरी की गई।