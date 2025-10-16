Patrika LogoSwitch to English

बिजनोर

बिजनौर में दरिंदगी की इंतिहा! खेत में युवती से की अश्लील हरकत, विरोध करने पर जबरन पिलाया जहर; मौत

Bijnor News: यूपी के बिजनौर जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गांव की एक युवती से पिता-पुत्र ने खेत में अश्लील हरकत करने के बाद जबरन जहर पिला दिया, जिससे युवती की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है।

2 min read

बिजनोर

image

Mohd Danish

Oct 16, 2025

bijnor girl poisoned after assault father son arrested saharanpur news

बिजनौर में दरिंदगी की इंतिहा! पत्रिका फाइल फोटो।

Bijnor Crime News: बिजनौर जिले के थाना हल्दौर क्षेत्र के एक गांव में सोमवार शाम दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गांव की एक युवती घर लौट रही थी, तभी रास्ते में गांव के ही विशाल और उसके पिता हेमेंद्र ने उसे रोक लिया। दोनों ने जबरन युवती को पास के गन्ने के खेत में खींच लिया और उसके साथ अश्लील हरकतें कीं। जब युवती ने विरोध किया, तो आरोपियों ने उसे जबरन जहरीला पदार्थ पिला दिया।

गांव में मचा हड़कंप, गंभीर हालत में युवती को भेजा गया अस्पताल

घटना की जानकारी ग्रामीणों को तब हुई जब एक व्यक्ति ने युवती को खेत में तड़पते देखा। उसने तुरंत 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवती को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां से डॉक्टरों ने हालत गंभीर होने के कारण जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

इलाज के दौरान मेरठ मेडिकल कॉलेज में तोड़ा दम

जिला अस्पताल से युवती को मेरठ मेडिकल कॉलेज भेजा गया, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस घटना से पूरे गांव में मातम फैल गया है। ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है।

पुलिस ने पिता-पुत्र को किया गिरफ्तार

मृतका की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी विशाल और उसके पिता हेमेंद्र के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और थाना हल्दौर पुलिस जांच में जुटी है। थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार ने बताया कि मामले की जांच तेज़ी से की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पोस्टमार्टम मेरठ में, न्याय की मांग तेज़

युवती का पोस्टमार्टम मेरठ मेडिकल कॉलेज में कराया जा रहा है। मृतका के परिवार और ग्रामीणों ने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पूरे इलाके में इस वारदात को लेकर गुस्सा व्याप्त है, और लोग बेटी को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं।

Published on:

16 Oct 2025 10:02 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / बिजनौर में दरिंदगी की इंतिहा! खेत में युवती से की अश्लील हरकत, विरोध करने पर जबरन पिलाया जहर; मौत

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

