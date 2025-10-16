बिजनौर में दरिंदगी की इंतिहा! खेत में युवती से की अश्लील हरकत, विरोध करने पर जबरन पिलाया जहर; मौत

बिजनौर में दरिंदगी की इंतिहा! पत्रिका फाइल फोटो।
Bijnor Crime News: बिजनौर जिले के थाना हल्दौर क्षेत्र के एक गांव में सोमवार शाम दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गांव की एक युवती घर लौट रही थी, तभी रास्ते में गांव के ही विशाल और उसके पिता हेमेंद्र ने उसे रोक लिया। दोनों ने जबरन युवती को पास के गन्ने के खेत में खींच लिया और उसके साथ अश्लील हरकतें कीं। जब युवती ने विरोध किया, तो आरोपियों ने उसे जबरन जहरीला पदार्थ पिला दिया।
घटना की जानकारी ग्रामीणों को तब हुई जब एक व्यक्ति ने युवती को खेत में तड़पते देखा। उसने तुरंत 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवती को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां से डॉक्टरों ने हालत गंभीर होने के कारण जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
जिला अस्पताल से युवती को मेरठ मेडिकल कॉलेज भेजा गया, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस घटना से पूरे गांव में मातम फैल गया है। ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है।
मृतका की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी विशाल और उसके पिता हेमेंद्र के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और थाना हल्दौर पुलिस जांच में जुटी है। थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार ने बताया कि मामले की जांच तेज़ी से की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
युवती का पोस्टमार्टम मेरठ मेडिकल कॉलेज में कराया जा रहा है। मृतका के परिवार और ग्रामीणों ने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पूरे इलाके में इस वारदात को लेकर गुस्सा व्याप्त है, और लोग बेटी को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
बिजनोर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग