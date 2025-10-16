बिजनौर में दरिंदगी की इंतिहा! खेत में युवती से की अश्लील हरकत, विरोध करने पर जबरन पिलाया जहर; मौत

Bijnor Crime News: बिजनौर जिले के थाना हल्दौर क्षेत्र के एक गांव में सोमवार शाम दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गांव की एक युवती घर लौट रही थी, तभी रास्ते में गांव के ही विशाल और उसके पिता हेमेंद्र ने उसे रोक लिया। दोनों ने जबरन युवती को पास के गन्ने के खेत में खींच लिया और उसके साथ अश्लील हरकतें कीं। जब युवती ने विरोध किया, तो आरोपियों ने उसे जबरन जहरीला पदार्थ पिला दिया।