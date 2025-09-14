पति के सामने पत्नी को खा गया गुलदार! तेंदुए के हमले से सहमे बिजनौर के लोग, विभाग पर लापरवाही का आरोप

ग्रामीणों के हंगामे की सूचना मिलते ही एडीएम, एसडीएम और सीओ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग डीएफओ को मौके पर बुलाने की जिद पर अड़े रहे। करीब तीन घंटे बाद डीएफओ अभिनव राव मौके पर पहुंचे और लोगों को आश्वासन दिया कि तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल लगाया जा रहा है। बाद में एसपी सिटी संजीव वाजपेयी की समझाइश के बाद ग्रामीण शांत हुए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।