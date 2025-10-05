पलभर में बिखर गईं दो जिंदगी: बिजनौर में गैस टैंकर के नदी में गिरने से चालक-परिचालक की मौत; मची अफरा-तफरी

पलभर में बिखर गईं दो जिंदगी | Image Source - 'X'
Tanker accident in Bijnor: बिजनौर जिले के अफजलगढ़ क्षेत्र में शनिवार रात करीब ढाई बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर नचना नदी में जा गिरा और पुलिया को तोड़ते हुए नदी में पलट गया। हादसे की तीव्रता इतनी अधिक थी कि टैंकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
हादसे में टैंकर चालक सतपाल (35) पुत्र रामपाल और परिचालक रोबिन (32) पुत्र इंद्रपाल की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों युवक रामपुर जिले के टांडा क्षेत्र के पीपली नायक गांव के निवासी थे। घटना ने क्षेत्र में शोक और भय का माहौल पैदा कर दिया।
सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटना स्थल पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। रात में ही दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए बिजनौर जिला अस्पताल भेज दिया गया।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, हादसे के समय टैंकर परिचालक द्वारा चलाया जा रहा था। नियंत्रण खो जाने के कारण टैंकर पुलिया को तोड़ते हुए नदी में जा गिरा। पुलिस ने कहा कि दुर्घटना में कोई अन्य वाहन या व्यक्ति शामिल नहीं था।
थाना अफजलगढ़ पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर हादसे की सही वजह पता करने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने भी हादसे के बाद राहत एवं सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए हैं।
