पलभर में बिखर गईं दो जिंदगी: बिजनौर में गैस टैंकर के नदी में गिरने से चालक-परिचालक की मौत; मची अफरा-तफरी

Bijnor Accident News: यूपी के बिजनौर में लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड से भरा टैंकर पुलिया तोड़कर नचना नदी में गिर गया। हादसे में चालक और परिचालक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिए हैं और हादसे की जांच शुरू कर दी है।