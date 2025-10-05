Patrika LogoSwitch to English

बिजनोर

पलभर में बिखर गईं दो जिंदगी: बिजनौर में गैस टैंकर के नदी में गिरने से चालक-परिचालक की मौत; मची अफरा-तफरी

Bijnor Accident News: यूपी के बिजनौर में लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड से भरा टैंकर पुलिया तोड़कर नचना नदी में गिर गया। हादसे में चालक और परिचालक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिए हैं और हादसे की जांच शुरू कर दी है।

less than 1 minute read

बिजनोर

image

Mohd Danish

Oct 05, 2025

bijnor liquid co2 tanker accident driver assistant death nachna river

पलभर में बिखर गईं दो जिंदगी | Image Source - 'X'

Tanker accident in Bijnor: बिजनौर जिले के अफजलगढ़ क्षेत्र में शनिवार रात करीब ढाई बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर नचना नदी में जा गिरा और पुलिया को तोड़ते हुए नदी में पलट गया। हादसे की तीव्रता इतनी अधिक थी कि टैंकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

दो युवकों की मौके पर ही मौत

हादसे में टैंकर चालक सतपाल (35) पुत्र रामपाल और परिचालक रोबिन (32) पुत्र इंद्रपाल की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों युवक रामपुर जिले के टांडा क्षेत्र के पीपली नायक गांव के निवासी थे। घटना ने क्षेत्र में शोक और भय का माहौल पैदा कर दिया।

शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजे

सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटना स्थल पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। रात में ही दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए बिजनौर जिला अस्पताल भेज दिया गया।

हादसे की वजह: परिचालक का वाहन नियंत्रण खोना

पुलिस सूत्रों के अनुसार, हादसे के समय टैंकर परिचालक द्वारा चलाया जा रहा था। नियंत्रण खो जाने के कारण टैंकर पुलिया को तोड़ते हुए नदी में जा गिरा। पुलिस ने कहा कि दुर्घटना में कोई अन्य वाहन या व्यक्ति शामिल नहीं था।

पुलिस जांच जारी

थाना अफजलगढ़ पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर हादसे की सही वजह पता करने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने भी हादसे के बाद राहत एवं सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए हैं।

05 Oct 2025 12:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / पलभर में बिखर गईं दो जिंदगी: बिजनौर में गैस टैंकर के नदी में गिरने से चालक-परिचालक की मौत; मची अफरा-तफरी

