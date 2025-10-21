दो बच्चों की मां ने 19 साल के प्रेमी संग खाया जहर, अस्पताल में खत्म हुई प्रेमकहानी; गांव में मचा हड़कंप

Married woman 19 year old lover death in Bijnor: यूपी के बिजनौर के किरतपुर थाना क्षेत्र के हुसैनपुर गांव से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, यहां एक शादीशुदा महिला और उसके 19 वर्षीय प्रेमी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। ग्रामीणों के मुताबिक, दोनों की प्रेम कहानी पिछले कई महीनों से चर्चा में थी। मंगलवार को दोनों को गंभीर हालत में जंगल में पड़ा देख ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। आनन-फानन में पुलिस दोनों को अस्पताल ले गई, लेकिन इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। यह घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है।