बिजनोर

दो बच्चों की मां ने 19 साल के प्रेमी संग खाया जहर, अस्पताल में खत्म हुई प्रेमकहानी; गांव में मचा हड़कंप

Bijnor News: यूपी के बिजनौर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां दो बच्चों की मां और उसके 19 वर्षीय प्रेमी ने प्रेम प्रसंग के चलते जहर खाकर आत्महत्या कर ली। कुछ दिन पहले दोनों घर से भागे थे, जिन्हें पुलिस ने बरामद कर परिवार को सौंप दिया था।

2 min read

बिजनोर

image

Mohd Danish

Oct 21, 2025

bijnor married woman 19 year old lover poison love affair death

दो बच्चों की मां ने 19 साल के प्रेमी संग खाया जहर | Image Source - Pexels

Married woman 19 year old lover death in Bijnor: यूपी के बिजनौर के किरतपुर थाना क्षेत्र के हुसैनपुर गांव से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, यहां एक शादीशुदा महिला और उसके 19 वर्षीय प्रेमी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। ग्रामीणों के मुताबिक, दोनों की प्रेम कहानी पिछले कई महीनों से चर्चा में थी। मंगलवार को दोनों को गंभीर हालत में जंगल में पड़ा देख ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। आनन-फानन में पुलिस दोनों को अस्पताल ले गई, लेकिन इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। यह घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है।

गांव में मचा हड़कंप

घटना के बाद हुसैनपुर गांव में मातम का माहौल है। मृतक की पहचान 19 वर्षीय ललित पुत्र जोगराज सिंह और 28 वर्षीय आरती पत्नी जगमोहन के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आरती की शादी कई साल पहले जगमोहन से हुई थी और उसके दो छोटे बच्चे भी हैं। इसी दौरान गांव में रहने वाले ललित से उसका प्रेम संबंध हो गया था। दोनों के बीच बढ़ती नज़दीकियों को लेकर घरवालों ने कई बार आपत्ति जताई, लेकिन दोनों ने समाज की परवाह नहीं की और आखिरकार अपनी जान देकर इस रिश्ते को अंतिम अंजाम दे दिया।

10 अक्टूबर को भागे थे दोनों, पुलिस ने दर्ज किया था केस

इस प्रेम कहानी की शुरुआत कुछ हफ्ते पहले ही पुलिस फाइलों में दर्ज हो चुकी थी। 10 अक्टूबर को आरती और ललित घर से फरार हो गए थे, जिसके बाद आरती के पति ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने दोनों को बरामद किया और बयान लेने के बाद आरती को उसके पति के साथ भेज दिया। लेकिन पुलिस को यह अंदाज़ा नहीं था कि यह मामला इतना दर्दनाक मोड़ ले लेगा। कुछ ही दिनों बाद दोनों ने दोबारा मुलाकात की और जीवन खत्म करने का फैसला कर लिया।

जहरीले पदार्थ से की आत्महत्या, पुलिस ने शुरू की जांच

थाना किरतपुर प्रभारी निरीक्षक पुष्पा देवी ने बताया कि मंगलवार को सूचना मिली कि एक प्रेमी युगल ने जहर खा लिया है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। इंस्पेक्टर ने बताया कि दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और कानूनी कार्रवाई जारी है। फिलहाल पुलिस यह भी जांच कर रही है कि दोनों ने आत्महत्या का फैसला किन परिस्थितियों में लिया।

इस अंत का जिम्मेदार कौन?

आरती के दो छोटे बच्चे अब अनाथ हो गए हैं। गांव में लोग इस घटना को लेकर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। कोई इसे प्रेम की नादानी कह रहा है, तो कोई सामाजिक दबाव को जिम्मेदार मान रहा है। परिजनों की आंखों में आंसू हैं और सवाल यही कि क्या इस रिश्ते को रोकने के लिए कुछ किया जा सकता था। पुलिस अब दोनों के मोबाइल की जांच कर रही है ताकि मौत के पीछे के असली कारण का पता लगाया जा सके।

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

21 Oct 2025 10:29 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / दो बच्चों की मां ने 19 साल के प्रेमी संग खाया जहर, अस्पताल में खत्म हुई प्रेमकहानी; गांव में मचा हड़कंप

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

