क्यों घूम रही हो हिंदू लड़के के साथ? मुस्लिम छात्रा से पूछताछ, बदसलूकी और दी धमकी; पुलिस ने तीनों बदमाशों को दबोचा

तीनों युवकों ने मोटरसाइकिल की चाबी निकाल ली और छात्रा से सख्त लहजे में पूछताछ शुरू कर दी। उन्होंने सवाल किया “तुम मुस्लिम हो, फिर हिंदू लड़के के साथ क्यों घूम रही हो?” छात्रा ने शांत स्वर में समझाया कि वह लड़का उसका रिश्ते का भाई है और वे दोनों ट्यूशन से लौट रहे हैं। लेकिन तीनों युवक उसकी एक नहीं सुनते और जबरन उसका वीडियो बनाने लगे। उन्होंने छात्रा से उसके घरवालों और टीचर का नंबर देने की भी मांग की।