बिजनोर

क्यों घूम रही हो हिंदू लड़के के साथ? मुस्लिम छात्रा से पूछताछ, बदसलूकी और दी धमकी; पुलिस ने तीनों बदमाशों को दबोचा

Bijnor News Today In Hindi: यूपी के बिजनौर में तीन युवकों ने एक मुस्लिम छात्रा को उसके हिंदू दोस्त के साथ देखकर रोक लिया, बाइक की चाबी छीनी और पूछताछ करते हुए वीडियो बना लिया।

2 min read

बिजनोर

image

Mohd Danish

Oct 14, 2025

bijnor muslim girl harassed for talking with hindu boy three arrested

क्यों घूम रही हो हिंदू लड़के के साथ? Image Source - Pinterest

Muslim girl harassed in Bijnor: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के कोटकादर इलाके में सांप्रदायिक असहिष्णुता की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां तीन युवकों ने एक मुस्लिम छात्रा को उसके हिंदू दोस्त के साथ देखा तो रास्ते में रोक लिया। न केवल उन्होंने दोनों से सवाल-जवाब किए बल्कि उनका वीडियो भी बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी है।

ट्यूशन से लौट रही थी छात्रा

घटना 10 अक्टूबर की बताई जा रही है। इंटरमीडिएट में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्रा अपने पड़ोसी हिंदू लड़के के साथ ट्यूशन से लौट रही थी। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं और एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। रास्ते में वे थोड़ी देर के लिए एक निर्माणाधीन कॉलोनी के पास रुककर बातें करने लगे। तभी मुस्लिम समुदाय के तीन युवक आकिब, आवेश और अराफात वहां पहुंच गए।

बदमाशों ने छीनी बाइक की चाबी और शुरू की पूछताछ

तीनों युवकों ने मोटरसाइकिल की चाबी निकाल ली और छात्रा से सख्त लहजे में पूछताछ शुरू कर दी। उन्होंने सवाल किया “तुम मुस्लिम हो, फिर हिंदू लड़के के साथ क्यों घूम रही हो?” छात्रा ने शांत स्वर में समझाया कि वह लड़का उसका रिश्ते का भाई है और वे दोनों ट्यूशन से लौट रहे हैं। लेकिन तीनों युवक उसकी एक नहीं सुनते और जबरन उसका वीडियो बनाने लगे। उन्होंने छात्रा से उसके घरवालों और टीचर का नंबर देने की भी मांग की।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

थोड़ी देर बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में छात्रा बार-बार कह रही है कि वह अपने भाई के साथ है और युवक बेवजह उसे परेशान कर रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में गुस्सा फैल गया और पुलिस पर दबाव बढ़ा कि तुरंत कार्रवाई की जाए।

पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई, तीनों आरोपी गिरफ्तार

वीडियो वायरल होते ही बिजनौर पुलिस हरकत में आई। जांच में तीनों आरोपियों की पहचान आकिब, आवेश और अराफात के रूप में हुई। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

एसपी बोले - समाज में नफरत फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी

बिजनौर के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज में नफरत और डर का माहौल बनाती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी को भी दूसरों की निजी जिंदगी में दखल देने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी कानून हाथ में लेगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

Published on:

14 Oct 2025 10:40 am

