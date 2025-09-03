Bijnor News: बिजनौर में नायब तहसीलदार ने खुद को मारी गोली, हालत गंभीर, पुलिस जांच में जुटी

Naib tehsildar attempt suicide in Bijnor: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। बिजनौर सदर तहसील के नायब तहसीलदार राजकुमार ने अपने सरकारी आवास पर खुद को गोली मार ली। यह घटना मंगलवार को उनके आवास पर हुई, जिसके बाद तहसील परिसर में हड़कंप मच गया। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने नायब तहसीलदार को जमीन पर गिरा हुआ पाया, जिसके बाद तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी गई। आनन-फानन में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है।