बिजनोर

Bijnor News: बिजनौर में नायब तहसीलदार ने खुद को मारी गोली, हालत गंभीर, पुलिस जांच में जुटी

Bijnor News: बिजनौर में सदर तहसील के नायब तहसीलदार ने अपने सरकारी आवास पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिससे तहसील परिसर में हड़कंप मच गया।

बिजनोर

Mohd Danish

Sep 03, 2025

bijnor naib tehsildar suicide attempt serious condition
नायब तहसीलदार ने खुद को मारी गोली | Image Source - Social Media 'X'

Naib tehsildar attempt suicide in Bijnor: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। बिजनौर सदर तहसील के नायब तहसीलदार राजकुमार ने अपने सरकारी आवास पर खुद को गोली मार ली। यह घटना मंगलवार को उनके आवास पर हुई, जिसके बाद तहसील परिसर में हड़कंप मच गया। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने नायब तहसीलदार को जमीन पर गिरा हुआ पाया, जिसके बाद तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी गई। आनन-फानन में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है।

मौके पर पहुंचे आला अधिकारी

घटना की सूचना मिलते ही जिले के आला अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गए। जिलाधिकारी जसजीत कौर और पुलिस अधीक्षक भारी पुलिस बल के साथ नायब तहसीलदार के आवास पर पहुंचे। पुलिस ने तुरंत घटनास्थल को सील कर दिया और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि नायब तहसीलदार ने अपनी ही रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी है।

पुलिस ने रिवॉल्वर को कब्जे में ले लिया है और सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी तक आत्महत्या के प्रयास का कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। वे उनके परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों से पूछताछ कर रहे हैं ताकि इस घटना के पीछे की वजह का पता लगाया जा सके।

चिंता में बिजनौर प्रशासन

इस घटना ने पूरे बिजनौर प्रशासन को झकझोर कर रख दिया है। तहसील परिसर में मौजूद हर कोई यह जानने को उत्सुक है कि आखिर एक जिम्मेदार अधिकारी ने इतना घातक कदम क्यों उठाया। अधिकारी और कर्मचारी इस बात से हैरान हैं कि ऐसा क्या दबाव या परेशानी थी, जिसके चलते उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। प्रशासन ने फिलहाल मीडिया से दूरी बनाए रखी है और जांच पूरी होने तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से मना किया है।

Updated on:

03 Sept 2025 01:07 pm

Published on:

03 Sept 2025 01:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / Bijnor News: बिजनौर में नायब तहसीलदार ने खुद को मारी गोली, हालत गंभीर, पुलिस जांच में जुटी

