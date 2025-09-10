‘पैर पकड़ता हूं साहब,आप तो चले जाएंगे लेकिन..’ आखिर क्यों, BJP मंत्री के पांव पकड़कर फूट-फूट कर रोया शख्स

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश की वजह से जन जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। वहीं बिजनौर में रावली तटबंध पर मंडराते बाढ़ के खतरे की वजह से एक किसान फूट-फूट कर रोया।
दरअसल, करीब 3 किलोमीटर तटबंध का हिस्सा गंगा में समा जाने से लोग दहशत में हैं। कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल मंगलवार को तटबंध का जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान किसान मंत्री के पैरों में गिरकर रोने लगा। किसान ने कहा, '' आश्वासन देकर आप चले जाएंगे..कुछ नहीं होगा।'' हालांकि ग्रामीण का हाथ थामकर उसे मंत्री अग्रवाल ने ढांढस बंधाया।
इस दौरान आस-पास मौजूद लोगों ने मंत्री से कहा कि अगर बांध टूट गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जिसके बाद मंत्री अग्रवाल ने तटबंध की मरम्मत के निर्देश मौके पर मौजूद अधिकारियों को दिए। साथ ही काम में कोई लापरवाही नहीं बरतने की भी बात कही।
यूपी के व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल मंगलवार को रावली बैराज स्थित तटबंध के निरीक्षण के दौरान करीब 1 घंटे से ज्यादा समय तक यहां रुके। इसके बाद करीब 4:15 पर गंगा बैराज के शीश महल पर पहुंचकर उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। उन्होंने कहा,'' उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तटबंध के लिए चिंतित हैं। हमारे विभाग का कार्यक्रम 2 दिन पहले था। सीएम योगी ने उस समय भी इस बारे में जानकारी ली थी। सभी अधिकारी और कर्मचारी काम में जुटे हैं।''
गौरतलब है कि, बाढ़ का खतरा गंगा बैराज रावली तटबंध क्षेत्र में मंडरा रहा है। इस इलाके के करीब 12 से ज्यादा गांवों की 18 से 20 हजार की आबादी प्रभावित होने की आशंका है। अगर तटबंध टूटा गया तो पानी गांव के साथ-साथ नेशनल हाईवे-134 पर भी भर जाएगा। एहतियातन हाईवे पर बड़े वाहनों के आवागमन को फिलहाल रोक दिया गया है।