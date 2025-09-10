Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बिजनोर

‘पैर पकड़ता हूं साहब,आप तो चले जाएंगे लेकिन..’ आखिर क्यों, BJP मंत्री के पांव पकड़कर फूट-फूट कर रोया शख्स

Uttar Pradesh News: 'पैर पकड़ता हूं साहब,आप तो चले जाएंगे लेकिन..' जानिए, आखिर क्यों, BJP मंत्री के पांव पकड़कर फूट-फूट कर शख्स रोया।

बिजनोर

Harshul Mehra

Sep 10, 2025

Uttar Pradesh News
BJP मंत्री के पांव पकड़कर फूट-फूट कर रोया शख्स। फोटो सोर्स-Ai

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश की वजह से जन जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। वहीं बिजनौर में रावली तटबंध पर मंडराते बाढ़ के खतरे की वजह से एक किसान फूट-फूट कर रोया।

कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल के सामने रोया किसान

दरअसल, करीब 3 किलोमीटर तटबंध का हिस्सा गंगा में समा जाने से लोग दहशत में हैं। कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल मंगलवार को तटबंध का जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान किसान मंत्री के पैरों में गिरकर रोने लगा। किसान ने कहा, '' आश्वासन देकर आप चले जाएंगे..कुछ नहीं होगा।'' हालांकि ग्रामीण का हाथ थामकर उसे मंत्री अग्रवाल ने ढांढस बंधाया।

ये भी पढ़ें

UP Home Guard Salary: 8वां वेतन लागू होते ही होमगार्ड के हो जाएंगे बल्ले-बल्ले! अभी सिर्फ इतनी है सैलरी
लखनऊ
UP Home Guard Salary

मंत्री ने दिए तटबंध की मरम्मत के निर्देश

इस दौरान आस-पास मौजूद लोगों ने मंत्री से कहा कि अगर बांध टूट गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जिसके बाद मंत्री अग्रवाल ने तटबंध की मरम्मत के निर्देश मौके पर मौजूद अधिकारियों को दिए। साथ ही काम में कोई लापरवाही नहीं बरतने की भी बात कही।

सीएम योगी आदित्यनाथ भी हैं चिंतित

यूपी के व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल मंगलवार को रावली बैराज स्थित तटबंध के निरीक्षण के दौरान करीब 1 घंटे से ज्यादा समय तक यहां रुके। इसके बाद करीब 4:15 पर गंगा बैराज के शीश महल पर पहुंचकर उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। उन्होंने कहा,'' उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तटबंध के लिए चिंतित हैं। हमारे विभाग का कार्यक्रम 2 दिन पहले था। सीएम योगी ने उस समय भी इस बारे में जानकारी ली थी। सभी अधिकारी और कर्मचारी काम में जुटे हैं।''

हाईवे पर आवागमन रोका गया

गौरतलब है कि, बाढ़ का खतरा गंगा बैराज रावली तटबंध क्षेत्र में मंडरा रहा है। इस इलाके के करीब 12 से ज्यादा गांवों की 18 से 20 हजार की आबादी प्रभावित होने की आशंका है। अगर तटबंध टूटा गया तो पानी गांव के साथ-साथ नेशनल हाईवे-134 पर भी भर जाएगा। एहतियातन हाईवे पर बड़े वाहनों के आवागमन को फिलहाल रोक दिया गया है।

ये भी पढ़ें

‘नो FIR,नो अरेस्ट, फैसला ऑन द स्पॉट’; 37 सालों से नहीं हुई इस जगह एक भी रिपोर्ट दर्ज; खाली हाथ लौट जाती है पुलिस
शाहजहांपुर
UP News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Sept 2025 03:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / ‘पैर पकड़ता हूं साहब,आप तो चले जाएंगे लेकिन..’ आखिर क्यों, BJP मंत्री के पांव पकड़कर फूट-फूट कर रोया शख्स

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.