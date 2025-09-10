‘पैर पकड़ता हूं साहब,आप तो चले जाएंगे लेकिन..’ आखिर क्यों, BJP मंत्री के पांव पकड़कर फूट-फूट कर रोया शख्स

यूपी के व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल मंगलवार को रावली बैराज स्थित तटबंध के निरीक्षण के दौरान करीब 1 घंटे से ज्यादा समय तक यहां रुके। इसके बाद करीब 4:15 पर गंगा बैराज के शीश महल पर पहुंचकर उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। उन्होंने कहा,'' उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तटबंध के लिए चिंतित हैं। हमारे विभाग का कार्यक्रम 2 दिन पहले था। सीएम योगी ने उस समय भी इस बारे में जानकारी ली थी। सभी अधिकारी और कर्मचारी काम में जुटे हैं।''