बिजनौर एसपी ने ताबड़तोड़ किए 6 थानाध्यक्षों के तबादले, पुलिस विभाग में मचा हड़कंप, ये है वजह

Bijnor SP transferred six station heads: यूपी के बिजनौर में पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने देर रात जिले के कई थाना अध्यक्षों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया। मण्डावर थाना क्षेत्र में कल दो लूट की घटनाओं के बाद थाना अध्यक्ष पवन कुमार शर्मा को तुरंत हटाया गया। उनकी जगह अफजलगढ़ के थाना अध्यक्ष सुमित राठी को मण्डावर थाने की कमान सौंपी गई है। यह तबादला पवन कुमार शर्मा को मण्डावर में तैनात किए जाने के केवल एक सप्ताह बाद किया गया।