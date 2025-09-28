बिजनौर एसपी ने ताबड़तोड़ किए 6 थानाध्यक्षों के तबादले, पुलिस विभाग में मचा हड़कंप, ये है वजह

बिजनौर एसपी ने ताबड़तोड़ किए 6 थानाध्यक्षों के तबादले | Image Source - 'X' @BijnorPolice
Bijnor SP transferred six station heads: यूपी के बिजनौर में पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने देर रात जिले के कई थाना अध्यक्षों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया। मण्डावर थाना क्षेत्र में कल दो लूट की घटनाओं के बाद थाना अध्यक्ष पवन कुमार शर्मा को तुरंत हटाया गया। उनकी जगह अफजलगढ़ के थाना अध्यक्ष सुमित राठी को मण्डावर थाने की कमान सौंपी गई है। यह तबादला पवन कुमार शर्मा को मण्डावर में तैनात किए जाने के केवल एक सप्ताह बाद किया गया।
इसके अलावा, महिला थाने की प्रभारी पुष्पा देवी को कीरतपुर थाना प्रभारी बनाया गया। शेरकोट थाना अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह को मंडावली का थाना प्रभारी नियुक्त किया गया, जबकि मंडावली के थाना अध्यक्ष राम प्रताप सिंह को अफजलगढ़ भेजा गया।
कीरतपुर थाना अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार अब शेरकोट के थाना अध्यक्ष होंगे। वहीं पुलिस लाइन में तैनात सविता कापड़ी को चांदपुर महिला थाना अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है।
इन बदलावों को जिले की पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाने और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। एसपी ने कहा कि जनता की सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के लिए समय-समय पर प्रशासनिक फेरबदल आवश्यक होता है।
