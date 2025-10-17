बिजनौर में मुठभेड़ के बाद रेप का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने पैर में मारी गोली, तमंचा बरामद, अस्पताल में भर्ती

बिजनौर में मुठभेड़ के बाद रेप का आरोपी गिरफ्तार | Image Source - Pexels
Rape accused arrested after encounter in Bijnor: बिजनौर जिले के नजीबाबाद थाना क्षेत्र में गुरुवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस और एक दुष्कर्म आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने नौ वर्षीय छात्रा से रेप करने वाले आरोपी के बाएं पैर में गोली मारकर उसे दबोच लिया। आरोपी के पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। फिलहाल आरोपी को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है।
गुरुवार दोपहर की यह दर्दनाक घटना नजीबाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव की है। बताया जा रहा है कि नौ वर्षीय छात्रा अपनी छोटी बहन के साथ गांव की दुकान पर कुछ सामान लेने जा रही थी। इसी दौरान गांव का ही 30 वर्षीय युवक गन्ने के खेत के पास पहले से घात लगाकर बैठा था। उसने बच्ची को जबरन रोक लिया और गन्ने के खेत में ले जाकर उसका मुंह मिट्टी से भर दिया, ताकि वह शोर न मचा सके। इसके बाद आरोपी ने बालिका के साथ दुष्कर्म किया।
इस बीच, छात्रा की छोटी बहन जो कुछ दूरी पर थी, उसने आरोपी को अपनी बहन को खेत में ले जाते हुए देख लिया। वह शोर मचाने लगी, जिसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की भीड़ देखकर आरोपी वहां से भाग निकला।
पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत टीमें गठित कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। देर रात पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी कल्हेड़ी के जंगल में एक आम के बाग में छिपा हुआ है। पुलिस टीम बिना देरी किए मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर दी।
जैसे ही पुलिस ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, उसने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी के बाएं पैर में गोली लग गई। इसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया। घटनास्थल से पुलिस ने एक तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं।
एएसपी सिटी डॉ. कृष्ण गोपाल सिंह ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। आरोपी को पकड़ने के दौरान उसने पुलिस पर गोली चलाई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वह घायल हुआ। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
बिजनोर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग