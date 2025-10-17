बिजनौर में मुठभेड़ के बाद रेप का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने पैर में मारी गोली, तमंचा बरामद, अस्पताल में भर्ती

गुरुवार दोपहर की यह दर्दनाक घटना नजीबाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव की है। बताया जा रहा है कि नौ वर्षीय छात्रा अपनी छोटी बहन के साथ गांव की दुकान पर कुछ सामान लेने जा रही थी। इसी दौरान गांव का ही 30 वर्षीय युवक गन्ने के खेत के पास पहले से घात लगाकर बैठा था। उसने बच्ची को जबरन रोक लिया और गन्ने के खेत में ले जाकर उसका मुंह मिट्टी से भर दिया, ताकि वह शोर न मचा सके। इसके बाद आरोपी ने बालिका के साथ दुष्कर्म किया।