Bijnor: बिजनौर की पटाखा फैक्ट्री में जोरदार ब्लास्ट, कई किलोमीटर तक गई धमाके की आवाज, गांव में डरावना माहौल

Fireworks factory blast in Bijnor: बिजनौर जिले के थाना नहटौर क्षेत्र के सीकरी भोगपुर गांव में रविवार सुबह करीब 7:30 बजे अचानक जोरदार ब्लास्ट हुआ। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के कई किलोमीटर तक लोग सुन सकते थे। इसके बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और सैकड़ों ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए।