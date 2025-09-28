Patrika LogoSwitch to English

Bijnor: बिजनौर की पटाखा फैक्ट्री में जोरदार ब्लास्ट, कई किलोमीटर तक गई धमाके की आवाज, गांव में डरावना माहौल

Bijnor News: यूपी के बिजनौर में पटाखा फैक्ट्री में जोरदार ब्लास्ट हुआ। धमाके से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं।

बिजनोर

Mohd Danish

Sep 28, 2025

Fireworks factory blast in Bijnor: बिजनौर जिले के थाना नहटौर क्षेत्र के सीकरी भोगपुर गांव में रविवार सुबह करीब 7:30 बजे अचानक जोरदार ब्लास्ट हुआ। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के कई किलोमीटर तक लोग सुन सकते थे। इसके बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और सैकड़ों ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए।

दमकल और पुलिस की टीम तुरंत रवाना

सूचना मिलते ही दमकल और पुलिस विभाग की टीम फैक्ट्री पर पहुंची। आग बुझाने के प्रयास तेज कर दिए गए। पुलिस ने आसपास के इलाकों को सुरक्षित किया और भीड़ को नियंत्रित करने में जुट गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल लोगों को तुरंत निकाला गया और प्राथमिक इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया।

ब्लास्ट की तीव्रता ने फैक्ट्री को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया

हादसा हिमालयन फायरवर्क्स नामक पटाखा फैक्ट्री में हुआ। धमाके की तीव्रता इतनी अधिक थी कि फैक्ट्री की बाउंड्री की तीन लोहे की चादरें फटकर दूर तक उड़ गईं। इससे आसपास के घरों और दुकानों में भी डरावना माहौल बन गया।

बताया जा रहा है कि इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। हालांकि पुलिस और फैक्ट्री प्रबंधन ने अभी तक घायलों की सटीक संख्या मीडिया को नहीं बताई है। ग्रामीण और परिजन चिंतित हैं और स्थानीय प्रशासन से राहत एवं सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।

जांच शुरू, सुरक्षा नियमों पर सवाल

दमकल और पुलिस की टीम ने ब्लास्ट के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सुरक्षा मानकों का पालन किया गया या नहीं, इस पर भी नजर रखी जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि जल्द ही इस घटना का विस्तृत विवरण और घायलों की संख्या साझा की जाएगी।

Published on:

28 Sept 2025 12:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / Bijnor: बिजनौर की पटाखा फैक्ट्री में जोरदार ब्लास्ट, कई किलोमीटर तक गई धमाके की आवाज, गांव में डरावना माहौल

