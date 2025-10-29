Patrika LogoSwitch to English

यूपी के इस जिले में बढ़ रहा सांपों का आतंक! कभी मंदिर, कभी कार तो अब फ्रिज में मिला सांप; मची अफरा-तफरी

Bijnor News: बिजनौर जिले के नहटौर में एक घर के फ्रिज में सांप घुसने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मशक्कत के बाद सांप को सुरक्षित बाहर निकाला और जंगल में छोड़ दिया।

2 min read
Google source verification

बिजनोर

image

Mohd Danish

Oct 29, 2025

bijnor snake found in fridge forest department rescue

यूपी के इस जिले में बढ़ रहा सांपों का आतंक! AI Generated Image

Snake found in fridge Bijnor: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नहटौर थाना क्षेत्र में बुधवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर के फ्रिज में सांप घुस गया। यह अजीबोगरीब घटना नहटौर निवासी सागर अग्रवाल के घर में हुई। जब परिवार के सदस्यों ने फ्रिज खोलकर देखा तो अंदर सांप कुंडली मारे बैठा था। घबराए परिवार ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची।

वन विभाग की टीम ने किया सुरक्षित रेस्क्यू

सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी सावधानी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। टीम ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद सांप को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला। अधिकारियों के अनुसार, पकड़ा गया सांप धोरिया प्रजाति का था, जो विषहीन होता है। बाद में टीम ने सांप को जंगल में छोड़ दिया। इस घटनाक्रम को देखने के लिए मोहल्ले के लोग भी इकट्ठा हो गए।

जिले में लगातार बढ़ रही सांपों की आवाजाही

वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में बिजनौर जिले के कई इलाकों में सांपों के घरों और सार्वजनिक स्थानों में घुसने की घटनाएं बढ़ी हैं। हाल ही में एक अजगर मंदिर में मिला था, जबकि एक अन्य अजगर घर की छत पर पाया गया था। इसके अलावा रेहड़ क्षेत्र में एक किंग कोबरा घर में घुस गया था और एक सांप कार के अंदर मिला था। ये घटनाएं स्थानीय लोगों में भय का माहौल बना रही हैं।

अब तक 400 से ज्यादा सांपों का सफल रेस्क्यू

वन विभाग ने बताया कि वह लगातार रेस्क्यू अभियान चला रहा है और अब तक 400 से अधिक सांपों को आबादी वाले इलाकों से सुरक्षित निकालकर जंगल में छोड़ा जा चुका है। विभाग का कहना है कि जैसे ही किसी इलाके से सांप मिलने की सूचना आती है, टीम तुरंत मौके पर पहुंचती है ताकि सांप को बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित निकाला जा सके। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और सांप दिखाई देने पर तुरंत वन विभाग को सूचित करें।

29 Oct 2025 07:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor

