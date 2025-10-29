यूपी के इस जिले में बढ़ रहा सांपों का आतंक! कभी मंदिर, कभी कार तो अब फ्रिज में मिला सांप; मची अफरा-तफरी

यूपी के इस जिले में बढ़ रहा सांपों का आतंक! AI Generated Image
Snake found in fridge Bijnor: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नहटौर थाना क्षेत्र में बुधवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर के फ्रिज में सांप घुस गया। यह अजीबोगरीब घटना नहटौर निवासी सागर अग्रवाल के घर में हुई। जब परिवार के सदस्यों ने फ्रिज खोलकर देखा तो अंदर सांप कुंडली मारे बैठा था। घबराए परिवार ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची।
सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी सावधानी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। टीम ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद सांप को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला। अधिकारियों के अनुसार, पकड़ा गया सांप धोरिया प्रजाति का था, जो विषहीन होता है। बाद में टीम ने सांप को जंगल में छोड़ दिया। इस घटनाक्रम को देखने के लिए मोहल्ले के लोग भी इकट्ठा हो गए।
वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में बिजनौर जिले के कई इलाकों में सांपों के घरों और सार्वजनिक स्थानों में घुसने की घटनाएं बढ़ी हैं। हाल ही में एक अजगर मंदिर में मिला था, जबकि एक अन्य अजगर घर की छत पर पाया गया था। इसके अलावा रेहड़ क्षेत्र में एक किंग कोबरा घर में घुस गया था और एक सांप कार के अंदर मिला था। ये घटनाएं स्थानीय लोगों में भय का माहौल बना रही हैं।
वन विभाग ने बताया कि वह लगातार रेस्क्यू अभियान चला रहा है और अब तक 400 से अधिक सांपों को आबादी वाले इलाकों से सुरक्षित निकालकर जंगल में छोड़ा जा चुका है। विभाग का कहना है कि जैसे ही किसी इलाके से सांप मिलने की सूचना आती है, टीम तुरंत मौके पर पहुंचती है ताकि सांप को बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित निकाला जा सके। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और सांप दिखाई देने पर तुरंत वन विभाग को सूचित करें।
