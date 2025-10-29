यूपी के इस जिले में बढ़ रहा सांपों का आतंक! कभी मंदिर, कभी कार तो अब फ्रिज में मिला सांप; मची अफरा-तफरी

वन विभाग ने बताया कि वह लगातार रेस्क्यू अभियान चला रहा है और अब तक 400 से अधिक सांपों को आबादी वाले इलाकों से सुरक्षित निकालकर जंगल में छोड़ा जा चुका है। विभाग का कहना है कि जैसे ही किसी इलाके से सांप मिलने की सूचना आती है, टीम तुरंत मौके पर पहुंचती है ताकि सांप को बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित निकाला जा सके। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और सांप दिखाई देने पर तुरंत वन विभाग को सूचित करें।