पेड़ के नीचे दिखा खौफनाक मंजर! इलाके में फैली सनसनी; मामला है हैरान कर देने वाला

Unknown young man hanged case in Bijnor: यूपी के बिजनौर जिले के नगीना मार्ग पर छोइया नदी के पास रविवार की सुबह एक अज्ञात युवक का शव पेड़ से लटका पाया गया। इस घटना ने इलाके में अफरा-तफरी मचा दी और ग्रामीण तुरंत मौके पर जमा हो गए। शव की स्थिति देखकर स्थानीय लोग हैरान रह गए और सनसनी फैल गई।