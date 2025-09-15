पेड़ के नीचे दिखा खौफनाक मंजर! इलाके में फैली सनसनी; मामला है हैरान कर देने वाला

Unknown young man hanged case in Bijnor: यूपी के बिजनौर जिले के नगीना मार्ग पर छोइया नदी के पास रविवार की सुबह एक अज्ञात युवक का शव पेड़ से लटका पाया गया। इस घटना ने इलाके में अफरा-तफरी मचा दी और ग्रामीण तुरंत मौके पर जमा हो गए। शव की स्थिति देखकर स्थानीय लोग हैरान रह गए और सनसनी फैल गई।
सूचना के अनुसार शव मोहित पेट्रोकेमिकल ईंट भट्ठे के पास पेड़ से लटका हुआ था। घटना की पहली झलक ने ही ग्रामीणों को स्तब्ध कर दिया। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी जगह को घेर लिया।
घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची। टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्र किए और शव की स्थिति तथा आसपास के वातावरण का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटनास्थल की जांच प्राथमिक तौर पर आत्महत्या के संकेत दे रही है, लेकिन अन्य संभावनाओं को भी खंगाला जा रहा है।
अभी तक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास के थानों और स्थानीय लोगों से लगातार संपर्क कर रही है। स्थानीय निवासियों से पूछताछ के जरिए युवक के परिवार और पिछले हालात की जानकारी जुटाई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि पहचान के बाद ही घटनाक्रम की पूरी गुत्थी सुलझाई जा सकेगी।
पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन पुलिस अन्य कोणों की भी जांच कर रही है। प्रशासन ने ग्रामीणों से अफवाहें फैलाने से बचने की अपील की है।
घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं और मामले की वास्तविकता जानने के लिए प्रशासन व पुलिस टीम की हर अपडेट पर नजर रखे हुए हैं। बिजनौर में अज्ञात युवक के शव मिलने की खबर ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है।