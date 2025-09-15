Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बिजनोर

पेड़ के नीचे दिखा खौफनाक मंजर! इलाके में फैली सनसनी; मामला है हैरान कर देने वाला

Bijnor News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पेड़ से लटका मिला। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई हैं। शव की पहचान और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

बिजनोर

Mohd Danish

Sep 15, 2025

bijnor unknown young man hanged tree sensational case
पेड़ के नीचे दिखा खौफनाक मंजर! Image Source - Social Media 'X'

Unknown young man hanged case in Bijnor: यूपी के बिजनौर जिले के नगीना मार्ग पर छोइया नदी के पास रविवार की सुबह एक अज्ञात युवक का शव पेड़ से लटका पाया गया। इस घटना ने इलाके में अफरा-तफरी मचा दी और ग्रामीण तुरंत मौके पर जमा हो गए। शव की स्थिति देखकर स्थानीय लोग हैरान रह गए और सनसनी फैल गई।

पेट्रोकेमिकल ईंट भट्ठे के पास मिली भयावह स्थिति

सूचना के अनुसार शव मोहित पेट्रोकेमिकल ईंट भट्ठे के पास पेड़ से लटका हुआ था। घटना की पहली झलक ने ही ग्रामीणों को स्तब्ध कर दिया। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी जगह को घेर लिया।

ये भी पढ़ें

अमरोहा में क्राइम-ब्रांच टीम पर हमला! कुत्ते छोड़े सीढ़ी छीनी, डेढ़ करोड़ की चोरी की जांच करने गई थी टीम
अमरोहा
crime branch team attacked in amroha

पुलिस और फॉरेंसिक टीम की जांच

घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची। टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्र किए और शव की स्थिति तथा आसपास के वातावरण का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटनास्थल की जांच प्राथमिक तौर पर आत्महत्या के संकेत दे रही है, लेकिन अन्य संभावनाओं को भी खंगाला जा रहा है।

नहीं हो पाई युवक की पहचान

अभी तक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास के थानों और स्थानीय लोगों से लगातार संपर्क कर रही है। स्थानीय निवासियों से पूछताछ के जरिए युवक के परिवार और पिछले हालात की जानकारी जुटाई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि पहचान के बाद ही घटनाक्रम की पूरी गुत्थी सुलझाई जा सकेगी।

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन पुलिस अन्य कोणों की भी जांच कर रही है। प्रशासन ने ग्रामीणों से अफवाहें फैलाने से बचने की अपील की है।

अचानक हुई घटना से ग्रामीणों में दहशत

घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं और मामले की वास्तविकता जानने के लिए प्रशासन व पुलिस टीम की हर अपडेट पर नजर रखे हुए हैं। बिजनौर में अज्ञात युवक के शव मिलने की खबर ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Sept 2025 01:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / पेड़ के नीचे दिखा खौफनाक मंजर! इलाके में फैली सनसनी; मामला है हैरान कर देने वाला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.