50 फीट ऊंची टंकी पर मौत: नमाज के लिए निकला युवक फंदे से लटका मिला, सुसाइड नोट ने खोले दर्द के राज

Bijnor Suicide News: यूपी के बिजनौर जिले में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने इलाके में सनसनी फैला दी। 26 वर्षीय नवेद सोमवार शाम नमाज पढ़ने के लिए घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। परिवार वालों ने पहले खुद तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मंगलवार सुबह अचानक सूचना मिली कि नगीना-काला खेड़ी मार्ग पर स्थित पानी की ऊंची टंकी पर एक युवक का शव लटका हुआ है। मौके पर पहुंचकर परिजनों ने शव की पहचान नवेद के रूप में की, जिससे परिवार में कोहराम मच गया।