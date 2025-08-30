UP News: रेलवे स्टेशन के सामने सड़क पर छलके जाम, लोगों ने बनाई वीडियो, पुलिस ने की ताबड़तोड़ कार्रवाई

Youth drinking liquor road viral video in UP: यूपी के बिजनौर शहर में रेलवे स्टेशन रोड पर गुरुवार की रात तीन युवक सड़क पर बैठकर शराब पीते हुए नजर आए। वीडियो में युवक शराब की बोतल सड़क पर रखकर बार-बार जाम छलकाते और इधर-उधर टहलते हुए दिखाई दिए। इस दौरान आरोपित युवकों की कार भी सड़क पर खड़ी रही। वहां से गुजर रहे कई राहगीरों ने इस घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही लोगों में आक्रोश फैल गया और पुलिस से कार्रवाई की मांग उठी।