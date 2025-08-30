UP News: रेलवे स्टेशन के सामने सड़क पर छलके जाम, लोगों ने बनाई वीडियो, पुलिस ने की ताबड़तोड़ कार्रवाई

Youth drinking liquor road viral video in UP: यूपी के बिजनौर शहर में रेलवे स्टेशन रोड पर गुरुवार की रात तीन युवक सड़क पर बैठकर शराब पीते हुए नजर आए। वीडियो में युवक शराब की बोतल सड़क पर रखकर बार-बार जाम छलकाते और इधर-उधर टहलते हुए दिखाई दिए। इस दौरान आरोपित युवकों की कार भी सड़क पर खड़ी रही। वहां से गुजर रहे कई राहगीरों ने इस घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही लोगों में आक्रोश फैल गया और पुलिस से कार्रवाई की मांग उठी।
वायरल वीडियो में साफ दिख रहा था कि युवक सार्वजनिक स्थान पर खुलेआम शराब पी रहे थे। घटना ने कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने वीडियो पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि रेलवे स्टेशन जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में इस तरह शराबखोरी से लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। इसी बीच, वीडियो तेजी से इंटरनेट मीडिया पर ट्रेंड करने लगी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई।
वीडियो सामने आने के बाद शुक्रवार को पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और तीनों आरोपित युवकों की तलाश शुरू की। पुलिस जांच में सामने आया कि वीडियो गुरुवार रात का था। पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए तीनों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार युवकों की पहचान पवित्र ढ़ाका निवासी शादीपुर मिल्क थाना शिवालाकला, ऋषभ चौधरी निवासी गांव पावली थाना चांदपुर बिजनौर और रुद्र सांगवान निवासी मुहल्ला राम विहार कॉलोनी थाना बिलारी जिला मुरादाबाद के रूप में हुई है। शहर कोतवाल धर्मेंद्र सोलंकी ने बताया कि तीनों आरोपितों का शांति भंग में चालान किया गया और बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।