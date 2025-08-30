Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बिजनोर

UP News: रेलवे स्टेशन के सामने सड़क पर छलके जाम, लोगों ने बनाई वीडियो, पुलिस ने की ताबड़तोड़ कार्रवाई

UP News Hindi: बिजनौर में रेलवे स्टेशन रोड पर तीन युवक सड़क पर बैठकर शराब पीते हुए कैमरे में कैद हो गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपितों को गिरफ्तार कर शांति भंग में चालान किया।

बिजनोर

Mohd Danish

Aug 30, 2025

bijnor youth drinking liquor road viral video police action up
सड़क पर छलके जाम | AI Generated Image

Youth drinking liquor road viral video in UP: यूपी के बिजनौर शहर में रेलवे स्टेशन रोड पर गुरुवार की रात तीन युवक सड़क पर बैठकर शराब पीते हुए नजर आए। वीडियो में युवक शराब की बोतल सड़क पर रखकर बार-बार जाम छलकाते और इधर-उधर टहलते हुए दिखाई दिए। इस दौरान आरोपित युवकों की कार भी सड़क पर खड़ी रही। वहां से गुजर रहे कई राहगीरों ने इस घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही लोगों में आक्रोश फैल गया और पुलिस से कार्रवाई की मांग उठी।

सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप

वायरल वीडियो में साफ दिख रहा था कि युवक सार्वजनिक स्थान पर खुलेआम शराब पी रहे थे। घटना ने कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने वीडियो पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि रेलवे स्टेशन जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में इस तरह शराबखोरी से लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। इसी बीच, वीडियो तेजी से इंटरनेट मीडिया पर ट्रेंड करने लगी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई।

ये भी पढ़ें

मुरादाबाद में गणेश महोत्सव का भव्य समापन, गिर्जिया देवी मंदिर पहुंचकर भक्तों ने विधिविधान से किया गणेश प्रतिमा का विसर्जन
मुरादाबाद
ganesh visarjan moradabad ganpati bappa shobhayatra

पुलिस ने की तुरंत कार्रवाई

वीडियो सामने आने के बाद शुक्रवार को पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और तीनों आरोपित युवकों की तलाश शुरू की। पुलिस जांच में सामने आया कि वीडियो गुरुवार रात का था। पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए तीनों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

शांति भंग में चालान

गिरफ्तार युवकों की पहचान पवित्र ढ़ाका निवासी शादीपुर मिल्क थाना शिवालाकला, ऋषभ चौधरी निवासी गांव पावली थाना चांदपुर बिजनौर और रुद्र सांगवान निवासी मुहल्ला राम विहार कॉलोनी थाना बिलारी जिला मुरादाबाद के रूप में हुई है। शहर कोतवाल धर्मेंद्र सोलंकी ने बताया कि तीनों आरोपितों का शांति भंग में चालान किया गया और बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

30 Aug 2025 09:46 am

Published on:

30 Aug 2025 09:45 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / UP News: रेलवे स्टेशन के सामने सड़क पर छलके जाम, लोगों ने बनाई वीडियो, पुलिस ने की ताबड़तोड़ कार्रवाई

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.